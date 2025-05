Vimianzo concluye su programa cultural con la obra basada en la vida de la actriz Manuela Rey

El espectáculo ‘Manuela Rey Is In da House’, una producción del Centro Dramático Galego, pondrá fin a la programación cultural que venía desarrollando el Concello de Vimianzo.



La obra fue presentada hoy por la mañana en la Casa da Cultura del municipio por el director de la unidad teatral de la Xunta, Fran Núñez, quien firma también la dirección escénica y la dramaturgia de la pieza.

En el acto también estuvieron presentes la alcaldesa vimiancesa, Mónica Rodríguez, la concelleira de Cultura, Rosa Blanco, y la técnica municipal de este área, Nieves Lema.



La pieza se representará el sábado 10 de mayo en el Auditorio vimiancés a las 20.30 horas, y busca reconstruir la memoria de Manuela Rey, actriz y escritora, apodada “la mujer lirio”, a partir de fragmentos sueltos y contradictorios de su historia.



Una de las teorías que se plantean en la obra, cuenta que, con seis años, Manuela fue entregada por su familia a una compañía teatral itinerante con la que recorrió León, Palencia y numerosas localidades portuguesas antes de llegar a Lisboa, donde triunfó en el Teatro Nacional D. María II. Además de brillar en escena, existen referencias sobre que Manuela también escribió algunas obras como la comedia ‘A actriz’.



El espectáculo emplea en escena las lenguas y los talentos artísticos y técnicos tanto de Galicia como de Portugal, ya que el montaje fue creado de manera conjunta con el Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana do Castelo, el Teatro Nacional D. María II de Lisboa y el Teatro São João do Porto, muestra de la estrecha relación que el Centro Dramático Galego mantiene con las principales estructuras de la escena lusa, en el marco de la internacionalización del trabajo gallego y sus profesionales.