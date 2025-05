El Gobierno Merz echa a andar en Alemania tras una crisis inédita en la votación de su nombramiento

Friedrich Merz fue elegido canciller de Alemania este martes en la Cámara Baja del Parlamento o 'Bundestag' en una segunda votación después de fracasar en la primera, algo que sumió a conservadores y socialdemócratas en una inédita crisis política antes incluso de tomar las riendas del país.



El fracaso en el primer intento, inédito en la historia de la República Federal de Alemania, constituyó un "catastrófico comienzo" para Friedrich Merz", dijo a EFE Heiko Giebler, politólogo de la Universidad Libre de Berlín.



En la votación 18 diputados de las propias filas del bloque conservador compuesto por la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara, y el Partido Socialdemócrata (SPD), los partidos que formarán el Gobierno de coalición, no apoyaron al político conservador de 69 años.



"Si ni siquiera consigue (Merz) la confianza de los suyos en la burbuja berlinesa, ¿cómo va a ganarse la de la gente que lucha con los problemas reales de la vida cotidiana?", se preguntó el líder de La Izquierda, Jan van Aken, expresando lo que muchos piensan ahora.



Merz iniciará su mandato con la sombra de cómo va a tener autoridad suficiente y cómo va a poder lidiar con una coalición que no le respalda completamente.



El resultado de esa primera votación hizo que planearan además sobre Berlín dudas sobre la solidez y la conveniencia de un Ejecutivo que ya empieza su andadura tocado en la nación más poblada de Europa, la mayor economía del Viejo Continente y, después de Estados Unidos, el mayor apoyo militar que tiene Ucrania frente a Rusia.



Merz había prometido volver a situar a Alemania, que estaba bloqueada prácticamente desde noviembre tras la ruptura del Ejecutivo de coalición que encabezaba el socialdemócrata Olaf Scholz.



Lo considera imprescindible ante las turbulencias geopolíticas derivadas de la guerra rusa en Ucrania y el alejamiento de EEUU de Europa, pero ahora la imagen en el exterior del conservador ya ha quedado tocada.



"Estamos necesitados (...) de un Gobierno capaz de actuar en tiempos de crisis", dijo a EFE Christian Pestalozza, jurista y profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín.



Episodio inédito en Alemania

Para Giebler, Merz ya no solo puede desconfiar de sus socios de coalición, sino también de su propio partido.



En la segunda vuelta, en la que el conservador fue elegido con 325 votos, aún tres diputados de las filas de la coalición no dieron el "sí" a Merz, dado que el bloque conservador y sus socios cuentan con 328 escaños en total.



Los diputados votaban este martes en secreto, por lo que no podía saberse qué diputados de la CDU/CSU o del SPD se pronunciaron en contra de que Merz fuera elegido canciller en la primera votación, pero analistas como Giebler señalaron a la bancada conservadora.



"Si nos fijamos en los resultados de las negociaciones de la coalición, llevan claramente más la firma socialdemócrata que la conservadora cristiana", indicó Giebler en referencia al acuerdo de coalición.



Pero, según este experto, "si perteneces al ala más conservadora de la CDU/CSU, no puedes estar satisfecho con los puntos del nuevo programa de Gobierno", marcado por el sello del SPD e intenciones de endeudamiento para el país pese a que Merz, en su victoriosa campaña electoral de febrero, prometió no incurrir en deudas.



Detractores de Merz en la CDU/CSU

Pestalozza también señaló a EFE que entre los conservadores había suficiente malestar como para causar una situación de crisis como la vivida tras la primera votación.



"Es de suponer que no faltaron detractores de los grupos parlamentarios de la CDU y la CSU porque a algunos miembros de ambos partidos también les molestó que el candidato a canciller claramente ya no se tomara en serio las promesas que hizo inmediatamente después de las elecciones", apuntó Pestalozza.

"Hay diputados que fueron elegidos sobre la base a unas promesas electorales, y ahora, pueden decir que si se desvían fundamentalmente de lo que prometieron en las elecciones, eso no es algo que ellos defienden", abundó.



La CSU fue el primer partido que aprobó el contenido del acuerdo de Gobierno entre conservadores y socialdemócratas, pues lo hizo el pasado 9 de abril, mientras que la CDU dio su luz verde en un congreso organizado para tales fines en Berlín el pasado 28 de abril, dos días antes de que el SPD diera el visto bueno.



Para Giebler, es probable que aquel congreso de la CDU no sirviera para resolver del todo las diferencias entre los cristianodemócratas, pues "fue una coreografía" que no apaciguó "algunos estados de ánimo" de los que cabe pensar fueran responsables de la primera votación fallida que marca el inicio del mandato de Merz como canciller.