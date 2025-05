El BNG de Laxe pide explicaciones sobre el saneamiento en Traba

El Bloque Nacionalista Galego de Laxe ha emitido un escrito donde solicita al grupo de gobierno local la aclaración de una serie de cuestiones sobre las conexiones de particulares a la red de saneamiento que se está ejecutando en Traba.



Dado que esta situación está generando malestar entre la vecindad afectada, el BNG ha querido poner en conocimiento la situación al grupo de gobierno, y ha pedido que el mismo le aclare por escrito, antes del pleno ordinario del próximo 29 de mayo, este asunto y "medie diante da empresa adxudicataria para que emita á veciñanza unha factura oficial e non un recibín sen IVE".

Según explica el Bloque, "a empresa adxudicataria, co visto bo do grupo de goberno, está a executar as conexións á rede de saneamento, aproveitando a instalación da mesma, cobrándolle a cada usuario unha cantidade que varía, en función dos metros de traxecto ata a rede, emitiendo un recibí que debería ser unha factura oficial co seu IVE correspondente".