Verdillo rende homenaxe ás súas tocadoras

Carballo continúa cunha intensa actividade cultural arredor das Letras Galegas, coa música como principal protagonista. Onte tiña lugar no Pazo da Cultura o concerto “Efémeras”, da agrupación Cantometrics, que está inspirado na obra fotográfica de Ruth Matilda Anderson. Toda unha demostración de música tradicional, adaptada a novos tempos.



Para este sábado está prevista outra actividade popular organizada polas asociacións cultural e xuvenil Arume de Verdillo: a Ruada das Cereixas. Será no Moucho, no Xardín das Cereixas, como se chamaba hai anos ao lugar onde se facían as ruadas da parroquia, a partir das 18.30 horas.



Desde as entidades locais queren render a súa particular homenaxe ás mulleres tocadoras de Verdillo como Melia de Bardanca, Consuelo dos Queixos, Jesusa de Serrano, María García, Clarisa e Pepa de Esmorís, Ermitas de Lola, Manuela e Generosa de Mallo ou Dosinda de Fontes e Susa de Mighel. Todas elas contribuiron a preservar o legado da parroquia coas súas cantigas.



Esta tarde actuarán todos os grupos da AC Arume e volveranse a escoitar as pandeiretas e as gaitas no Xardín das Cereixas de Verdillo, que tamén inspirou un dos traballos do artista Xabier Díaz.