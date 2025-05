Verdillo exhibe o seu poderío na Ruada das Cereixas

A parroquia carballesa de Verdillo aposta por conservar a súa tradición oral, e así o demostrou este sábado na Ruada das Cereixas, cunha exhibición de todos os grupos da asociación cultural Arume. Aínda que finalmente a festa non puido ser no coñecido como o Xardín das Cereixas, onde antigamente se facían estas celebracións, polas inclemencias do tempo, trasladouse ao local social, ao seu particular Salón das Cereixas, moi concurrido e cheo de música durante toda a tarde.



As asociacións Cultural e Xuvenil de Arume quixeron renderlle onte a súa particular homenaxe ás mulleres tocadoras de Verdillo como Melia de Bardanca, Consuelo dos Queixos, Jesusa de Serrano, María García, Clarisa e Pepa de Esmorís, Ermitas de Lola, Manuela e Generosa de Mallo ou Dosinda de Fontes e Susa de Mighel. Elas tiveron un importante papel na difusión e conservación da música popular e así o queren seguir mantendo.



Os veciños festexaron xuntos, rememorando os tempos de antano, as cantigas que durante moito anos se escoitaban nesta parroquia carballesa, con mulleres pioneiras neste campo. A Ruada das Cereixas organizouse co motivo da programación das Letras Galegas, cunha intensa actividade no concello de Carballo.