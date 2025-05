El servicio de contratación carballés gestionó en 2024 proyectos por más de 20 millones de euros

El Concello de Carballo se ha vuelto a posicionar como uno de los municipios con mayor capacidad inversora de Galicia, con la gestión de contratos por más de 20 millones de euros entre licitaciones y adjudicaciones. Así lo destacaron este viernes el alcalde Evencio Ferrero y el concejal de Contratación, Ramón Varela, durante el balance de la actividad del área de Contratación durante el pasado ejercicio.



En concreto, durante el año pasado se tramitaron un total de 60 expedientes de contratación, frente a los 49 registrados en el ejercicio anterior. Este incremento refleja, según destacaron los responsables municipales, no solo una mayor capacidad administrativa, sino también una intensificación de la acción inversora del Concello en distintos ámbitos.



Varela subrayó la relevancia de estos datos al señalar que las cifras no incluyen los contratos menores ni los contratos plurianuales. “Aínda son máis destacables o gran traballo desenvolvido polo persoal da área de Contratación e a capacidade para traducir prioridades políticas en proxectos executados, un valor que, sen dúbida, define a acción do goberno municipal”, afirmó.



El balance económico presentado revela que en 2024 se formalizaron adjudicaciones por un valor total de 10,2 millones de euros. La mayor parte de esta cuantía corresponde a contratos de obras, que suman 7,8 millones de euros. Los restantes 2,4 millones se distribuyen entre 1,7 millones destinados a servicios diversos —como limpieza, mantenimiento, control de plagas, ciberseguridad, servicios sociales o tecnologías de la información— y 632.000 euros dirigidos a suministros, incluyendo vehículos, material deportivo, fuegos artificiales y equipamientos varios.



Entre las adjudicaciones más relevantes se encuentran proyectos iniciados en 2023 pero que culminaron en 2024, como la travesía de Sísamo, con un presupuesto de 2,2 millones de euros; la construcción del campo de fútbol 8 y la renovación del césped de los otros campos del complejo deportivo das Eiroas, por 753.446 euros; y la apertura y pavimentación de la vía que conecta la rotonda del polígono de Bértoa con la carretera de Razo, una obra de 541.218 euros que actualmente se encuentra en su fase final de ejecución. También se incluyen la urbanización de calles en Arnados (Razo), con 358.153 euros; la red de abastecimiento de agua a Entrecruces, con 619.723 euros; y la pavimentación del núcleo rural de Vilar do Carballo (Oza), con 207.830 euros.

Ciclo presupuestario

Además, en 2024 se adjudicaron contratos por valor de 3,6 millones de euros correspondientes a licitaciones iniciadas y tramitadas en el propio ejercicio. Desde el Concello destacan que según plataformas independientes como Gobierto, el total de adjudicaciones gestionadas por el consistorio supera los 12 millones de euros si se incluyen también los contratos menores y otras modalidades no recogidas en las cifras oficiales del balance.



En cuanto a las licitaciones iniciadas durante 2024, la suma alcanza los 12,4 millones de euros, lo que supone 1,4 millones más que en 2023. Entre los expedientes más significativos figura el de los tres nuevos parques infantiles proyectados para el Rego da Balsa, la Praza do Outeiro y O Chorís, cuyo presupuesto asciende a 1,5 millones de euros. Esta licitación, iniciada en 2024, fue adjudicada este mes. Asimismo, el concejal de Contratación quiso contextualizar estas cifras dentro del ciclo habitual de la gestión pública.



“O ciclo orzamentario real dun investimento público non remata nun só exercicio, senón que adoita estenderse ao longo de varios anos, desde a definición da prioridade política, pasando pola súa dotación orzamentaria, até a tramitación administrativa e a execución contractual efectiva”, explicó. El edil carballés también destacó el esfuerzo realizado por el Concello para mantener su capacidad inversora mediante la incorporación de créditos adicionales a través de suplementos o créditos extraordinarios. “O ano pasado acadaron os 5.178.319,13 euros”, precisó.



Por su parte, el alcalde Evencio Ferrero puso en valor el trabajo realizado por el área de Contratación, al señalar que “hai poucos concellos do tamaño do noso que manexen estas cifras”, que se asemejan a las de algunas ciudades gallegas. Para el regidor, este volumen de gestión refleja no solo la capacidad técnica y organizativa del departamento, sino también el compromiso del gobierno municipal con el impulso de proyectos que redunden en la mejora de las infraestructuras, los servicios y la calidad de vida de los carballeses.