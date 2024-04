Comienzan los preparativos para la remodelación del puente de A Casilla de Carballo

Augas de Galicia ha comenzado con los preparativos para poner en marcha las obras de remodelación del puente de A Casilla de Carballo. Este martes ya estaban instalados los anuncios de las obras en la calle Fomento, justo al lado del puente, lo que es un indicativo del inicio inminente de los trabajos.



No obstante, hasta ahora la adjudicataria (Copasa) no ha anunciado la fecha exacta en la que comenzarán las obras. Según fuentes del Concello consultadas, la actuación debería comenzar entre finales de este mes y principios del próximo, pero por ahora no les han comunicado el día concreto.



Respecto a la situación en la que quedará el tráfico rodado en esta zona, afirman desde la municipalidad que las obras no tendrá más afectación en el plan puesto en marcha por los trabajos de la calle Sol que el cierre del tráfico en la calle Fomento a la altura del puente. Así, los coches que se dirijan o procedan de Coristanco, tendrán que desviarse por la calle Luis Calvo y la zona del colegio de A Cristina, algo que ya hacen muchos de los conductores actualmente porque es uno de los desvíos recomendados por el Concello.



En la Plaza de Galicia, los coches deberán seguir cruzando a la izquierda para bajar por la calle Iglexa, o bien seguir por la Fomento para acceder a las calles Saúde y Río. La normalidad en la circulación también se mantendrá en la calle Barcelona. El único cambio en el plan de tráfico que se introdujo hace ya algunas semanas en vista del próximo inicio de las obras fue la recuperación del doble sentido en la calle Río Miño.



La actuación que tiene un plazo de ejecución de ocho meses, permitirá ampliar el cauce del río Anllóns en esta zona a través de dos actuaciones: la demolición del actual puente que conecta la calle Fomento con la avenida de Fisterra y la construcción de otra estructura, además de la ejecución de motas aguas abajo, y la demolición del edificio del número 57 de la calle Fomento y de las escaleras que bajan hacia el río.