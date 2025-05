Uno de cada tres euros que se gasta en el SAF de Carballo sale de las arcas municipales

El desequilibro y los incumplimientos en la financiación de los servicios de dependencia centró el debate de la corporación de Carballo en la sesión que tuvo lugar la tarde del lunes. A raíz de una moción presentada por el Partido Popular para instar al gobierno Central a cumplir con la ley y que se financien con fondos del Estado el 50% de los costes que suponen la prestación de estos servicios, se derivó en un debate más amplio en el que también se puso en cuestión los cumplimientos de la Xunta y la carga que asumen las entidades locales, dejando además datos relevantes como que uno de cada tres euros que se invierte en el Servicio de Axuda a Domicilio (SAF) lo asumen las arcas locales.



En su defensa de la propuesta, el portavoz del PP, Rubén Lorenzo, argumentó que el Estado nunca ha cumplido con la obligación legal que tiene de asumir el 50% de la inversión en la dependencia en los 20 años que han transcurrido desde que se aprobó la ley. Esto evidencia un “problema estructural de financiación”, lo que supone una deuda con Galicia que asciende a los 2.500 millones de euros. Además, Lorenzo apuntó que la modificación en la normativa incrementa las horas y la prestación de servicios sin que se aumente la financiación que, según apuntó, bajo hasta el 34% en 2024. Esta situación, reconoció, recae en los concellos que son los que prestan estos servicios. “Reconocemos que se está haciendo un esfuerzo relevante por parte del Concello”, dijo Lorenzo y también defendió el esfuerzo inversor de la Xunta que destina este año más de 700 millones a la dependencia.



PSOE y BNG, aunque votaron de forma distinta, apuntaron sus cañones no contra la financiación estatal, sino contra la Xunta. La portavoz socialista, Mari Carmen Vila, defendió en sus varias intervenciones que las modificaciones realizadas en la ley son necesarias y que redundan en el beneficio de las personas dependientes. Recordó que la competencia en materia de dependencia y servicios sociales es de las Comunidades Autónomas, y acusó al gobierno del PP en la Xunta de negarse a negociar ni a hacer aportaciones constructivas. Sobre la deuda, comentó que se está trabajando en pagarla, pero criticó que desde la Xunta tampoco se están cumpliendo con las obligaciones con los concellos.



“Todas estas cargas caen no lombo de los concellos”, apuntó la socialista. Vila insistió en que antes de pedir a los demás que cumplan sus compromisos “hay que mirarse en el espejo”, sentenció anunciando su voto en contra. “Sería una hipocresía abstenerse en una moción diciendo que no hay recursos suficientes del gobierno del Estado cuando no acepta dos addendas pidiendo lo mismo a la Xunta”, concluyó.

Se refería la socialista a las addendas propuestas por los nacionalistas para que se incluyera en la moción instar a la Xunta a que aumente a 20 euros la hora la financiación del SAF y que restaure la obligatoriedad del informe social para realizar la solicitud de dependencia, que fueron rechazadas por el PP.



Más que con argumentos políticos, la concejala de Servizos Sociais, Maica Ures, debatió con datos locales. En concreto, explicó que el año pasado se prestaron en Carballo 93.574 horas de SAF a 393 usuarios, con un coste de 2,17 millones de euros. De este importe, dijo, la Xunta financia el 50%, otro 9% la Diputación (que no tiene competencias en la materia) el 9,41%, los usuarios, y el 31,5%, el Concello.



No obstante, el gesto municipal es mucho mayor, puntualizó Ures, porque también se paga a la trabajadora social, las aplicaciones informáticas, electricidad, telefonía de las auxiliares, etc. “Uno de cada tres euros salen de las arcas municipales”, sentenció la concejala.



A nivel político, acusó a los populares de poca autocrítica y memoria corta, ya que los más grandes recortes en la dependencia se hicieron durante el gobierno de Mariano Rajoy. “Vamos a votar a favor , pero lo hacemos con memoria sabiendo quien recortó y calló y demandando a la Xunta que no puede seguir huyendo de sus responsabilidades”.



Lorenzo agradeció el voto y aseguró recoger la crítica. “Somos conscientes del pasado. No puedo negar nada de lo que ya pasó pero pido que miremos al futuro”. El alcalde, Evencio Ferrero, concluyó el debate sobre la dependencia asegurando que está de acuerdo en que se cumpla la ley y que lo hagan todas las partes, es decir, tanto el Estado como el gobierno autonómico.



“La Xunta no llega ni siquiera a las aportaciones del Estado. Carballo y el resto de los concellos tenemos que aportar cerca del 40% de fondos propios cuando tendría que aportar cero”, apostilló.

Plan de estabilidad

En la hora y media que duró el debate plenario, otro de los temas destacados fue la aprobación del plan económico financiero por incumplir el principio de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. El PSOE votó a favor entendiendo que era un trámite que el Concello debe cumplir para poder optar a subvenciones y porque así lo exige la ley y se refirió al informe de intervención en el que se indica que este año se volverá a cumplir con a estabilidad. El PP se abstuvo alegando que es una situación provocada por el gobierno local que ahora condicionará los presupuestos de 2026.



Al respecto, la concejala de Facenda, Belén Lendoiro, recordó a los populares que hace unos meses presentaron una moción para que se pudiera usar el remanente, y es precisamente esta incorporación lo que provocó que se superase la regla del gasto y se incumpliera el principio de estabilidad presupuestaria.

Explicó que en el año 2024 se recuperaron las reglas fiscales que no son otra cosa sino un “corset para evitar el gasto público”. El incumplimiento por parte del Concello tiene dos causas: la incorporación de remanente y el no haberse ingresado por el momento la parte que le corresponde a la Diputación por la obra de la tercera fase de la reurbanización de la travesía de Sísamo.



La concejala indicó que “este plan hace una previsión que no va a constreñir los ingresos y los gastos” y que el informe de intervención solo recomienda no incorporar más remanente..

El alcalde también argumentó que no se trata de una situación preocupante y que solo se pide prudencia en el uso del remanente. Tanto Lendoiro como Ferrero apuntaron que se trata de una norma que tiene una perversión, ya que por haber incumplido, este año el Concello podrá gastar tres millones más.

Polígono y colegios



Otro de los temas que salió adelante, esta vez por unanimidad, fue la aprobación de los estatutos de la nueva Entidad de Conservación, Gestión y Modernización del polígono de Carballo. Todos los grupos felicitaron la iniciativa de la comunidad de propietarios por ser pionera en la creación de esta entidad que profesionalizará aún más la gestión del polígono que es uno de los más importantes de toda Galicia.

Asimismo, salió adelante el suplemento de crédito de 50.000 euros para realizar mejoras en varios colegios este verano. Desde la oposición criticaron la falta de previsión del gobierno municipal por no incorporar estas partidas en el presupuesto municipal de este año, más teniendo en cuenta que no son necesidades sobrevenidas sino que se conocen de sobra. No obstante, por necesarias, el PP votó a favor con el gobierno y el PSOE se abstuvo.