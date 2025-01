El PSOE de A Laracha pide claridad y transparencia en la elaboración de la RPT

Los socialistas de A Laracha quieren saber en qué situación se encuentra el proceso de elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “pendente desde hai anos”.



Su elaboración, explican, se adjudicó en 2022 a una empresa externa, sin que a día de hoy se sepa nada sobre la misma “a pesar do tempo transcurrido e do custo que isto implica para as arcas públicas”, dicen.

El grupo opositor pide al gobierno que aclare “se ao marxe das mesas de negociación, algún funcionario do Concello está a participar de forma directiva na elaboración da RPT”.

En caso afirmativo, su portavoz Inés Ramos, quiere saber qué tareas o responsabilidades les fueron encomendadas y los criterios seguidos para su elección