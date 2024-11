Unas 500 palilleiras acudirán a la Xuntanza de Vimianzo

La Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas de Vimianzo organiza una nueva edición de su tradicional Xuntanza, que tendrá lugar el próximo sábado 9 de noviembre. Al encuentro, el número 17, acudirán medio millar de artesanas de diferentes puntos de Galicia.

El principal objetivo de la Xuntanza es unir los intereses de todas las palilleiras con el fin de promover esta artesanía. Además de exhibir sus propios trabajos, las artesanas tienen la oportunidad de intercambiar experiencias durante esta jornada.

Confraternidad



Las palilleiras participantes proceden de los municipios de Viveiro, San Ciprián, Burela, Sarria, Lugo, Vigo, Cambados, Vilanova de Arousa, Tui, O Porriño, Ribeira Sacra, A Coruña, Boiro, Valga, Ferrol, Fene, Neda, Ames, Betanzos, Cambre, Paderne, Arteixo, Coirós, Noia, Porto do Son, Oleiros, Cariño, Valdoviño, Esmelle, Abegondo, Muxía, Camariñas, además de Vimianzo, entre otros lugares.



El encuentro será en el pabellón polideportivo municipal y estará abierto al público desde las 10.00 a las 14.00 horas, y de las 16.00 a las 19.00 horas. La inauguración está prevista para las 12.00 horas. Además, habrá diferentes puestos de venta con productos relacionados con esta artesanía y otras similares.

También habrá una comida de confraternidad en el restaurante Santos para las personas asistentes. Desde la asociación de palilleiras que promueve el encuentro quieren agradecer la colaboración del Concello de Vimianzo, y en particular, de la alcaldesa, Mónica Rodríguez, ya que de no ser así no sería posible este encuentro.