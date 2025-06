El I Foro Alza Voz de Muller reivindica en Vimianzo el papel femenino como motor de cambio

Vimianzo acogió este viernes la jornada inaugural del I Foro de Liderado Feminino no Rural da Costa da Morte, titulado ‘Alza Voz de Muller’, que durante dos días reúne a 120 mujeres de la provincia para reivindicar el papel femenino como motor de cambio. El objetivo es compartir experiencias, retos e inspiración en torno al emprendimiento y la innovación con perspectiva de género. El foro está organizado por el Concello en colaboración con la Diputación.



El evento fue inaugurado en la Casa da Cultura de Vimianzo con la presencia de la alcaldesa, Mónica Rodríguez; la subdelegada del Gobierno, María Rivas; la directora xeral de promoción da Igualdade, María Quintiana; y las diputadas provinciales Avia Veira y Rosa Ana García. También asistió el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.



La encargada de abrir el evento fue la alcaldesa, Mónica Rodríguez. “Este foro nace nun lugar que moitas veces quedou fóra dos focos: o rural. Pero aquí tamén hai mulleres que lideran, que emprenden, que transforman e que merecen estar no centro das conversas importantes”, afirmó la regidora.



Por su parte, la diputada provincial Avia Veira destacó que “a pesar de todo o que se conseguiu nas últimas décadas, é moito o que queda por facer para acadar a igualdade real”.



A su vez, la diputada de Emprego, Rosa Ana García, puso en valor "o potencial das mulleres rurais como clave para o desenvolvemento local, a innovación e a fixación de poboación”.



María Quintiana, directora xeral de Promoción da Igualdade de la Xunta, destacó la importancia de crear encuentros que potencien el diálogo y el intercambio de experiencias para seguir avanzando hacia una Galicia más igualitaria. Pese a los avances logrados, ve necesario seguir haciendo camino para que las mujeres lideren cada vez ms empresas “desde dentro e tamén cara fóra”.



La subdelegada del Gobierno en la provincia, María Rivas, fue la encargada de cerrar el turno de intervenciones poniendo en valor la importancia de que este foro “se celebre aquí, no rural”. “O rural sempre foi sostido por mulleres. O liderado feminino no rural non é só unha cuestión de igualdade, é tamén unha estratexia de futuro”, declaró.



La primera jornada de Alza Voz Muller se inauguró bajo el lema ‘Por que necesitamos espazos para mulleres que lideran e emprenden?’, de la mano de la concejala de Igualdade, María José Pose, quien puso en valor “a forza transformadora” de un foro “que nace no rural pero que rompe fronteiras”.



El foro continúa este sábado con nuevas mesas de debate, charlas de referentes a nivel nacional y actividades culturales.