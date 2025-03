La Diputación renueva el convenio con Vimianzo, con 120.000 euros para gestionar el castillo y los batáns

El responsable de Patrimonio de la Deputación da Coruña, Xosé Penas, y la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, firmaron el convenio de colaboración para la gestión de atención de visitantes, la Mostra de Artesanía en Vivo y otras actividades del castillo y de los Batáns del Mosquetín, en el mismo municipio, durante este año. El organismo provincial aporta 120.000 euros, de los que la mayor parte corresponderá a la fortaleza medieval, 102.000 euros.



Entre las obligaciones del Concello se encuentra proporcionar el personal necesario para la atención a los visitantes, abrir ambas instalaciones con los horarios que establece el convenio y la elaboración ce una estadística de visitantes mensual, con los datos objetivos de las personas que pasan por estos lugares.

El Concello también se compromete a realizar otras actividades como las exposiciones permanentes y otras de carácter temporal tanto en el castillo como en los Batáns de Mosquetín, visitas guiadas y teatralizadas, la elaboración de unidades didácticas dirigidas al alumnado que visita las instalaciones o la organización de rutas y obradoiros como los que se llevan a cabo en verano en la fortaleza.



El diputado Xosé Penas destacó la importancia del convenio firmado, que, según dijo, “responde ao modelo de xestión do patrimonio cultural que defendemos no noso departamento, no que os edificios e as actividades complementarias interactúan co espectador para facelo un actor activo, nun atractivo xeito de achegar os bens patrimoniais á cidadanía”. Además, subrayó la relevancia del castillo vimiancés, al ser uno de los conjuntos más visitados de la Costa da Morte.



La alcaldesa por su parte también aludió a la necesidad de este acuerdo para que vecinos turistas conozcan el patrimonio. “Este convenio é fundamental para seguir impulsando o noso patrimonio e manter estes espazos como puntos de referencia culturais e turísticos”, subrayó.