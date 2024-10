La comunidad educativa del IES Pedra da Aguia convoca una protesta para reclamar otro docente

Profesores, padres y madres y alumnos del IES Pedra da Aguia convocan para mañana lunes una protesta para reclamar que se asigne al centro una nuevo-a profesional de Pedagogía Terapéutica.



La iniciativa consistirá en una concentración que se llevará a cabo a las 18 horas en la Praza do Concello de Camariñas.



El equipo directivo del instituto justifica la convocatoria en base a que cuentan con muchos alumnos con necesidades educativas especiales por lo que el profesorado actual es incapaz de atender a todos y dedicarle a cada uno el tiempo que necesitan.

“Isto repercute na aula xa que, á hora de atender á total diversidade do alumnado, o profesorado ve reducido o seu tempo de docencia, tanto en calidade como en cantidade, e como consecuencia tamén repercute no proceso de aprendizaxe do alumnado”, explican desde la dirección del centro.



De esta forma, entienden que la concesión de un-a profesor-a de Pedagogía Terapéutica permitiría “atender como se merece ao noso alumando con necesidades educativas, e redundaría, a súa vez, na mellora da atención por parte do profesorado hacia o resto do alumnado”.



Por todo ello, animan a todos los padres a acudir a la protesta de la tarde del lunes.