El BNG reclama ayudas urgentes para los mariscadores de Camariñas

El diputado del BNG Óscar Ínsua reclamó en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo nuevas líneas de ayuda urgentes y específicas para las más de 100 personas que dependen del marisqueo en Camariñas. También instó a la Xunta a proporcionar este año la simiente necesaria para que puedan repoblar sus bancos marisqueros.



En su exposición de motivos, el representante nacionalista describió la situación de pérdida de productividad de las rías gallega como “unha constante dende hai máis de dez anos, sen que a Consellería do Mar tomase medidas sequera para paliala”.

Por contra, añadió, los niveles de descenso en las distintas especies, “sobre todo de bivalvos, vai en aumento”.



Según Ínsua, el sector marisquero en Camariñas lleva más de cinco años sin un salario digno y tres años si apenas capturas, “esperando una resposta de acción da Xunta que reverta a situación que están a padecer”.



En su intervención expuso datos concretos del descenso de las capturas, sobre todo por lo que afecta a los bivalvos. “Chama poderosamente a atención que dunha produción total de bivalvos no ano 2019 de case 37.000 quilos, se pasase a un descenso acusadísimo no 2020 cando a producción total ainda non chegou a 8.000 kilos, e no ano 2023 a producción apenas superou os 4.000 quilos”, señaló.



Insua alertó de la preocupante situación de especies como el berberecho, “que pasou de ser a especie de bivalvo de maior produción no ano 2019, con 33.700 quilos, a caer ata os 19.500 ao ano seguinte e, sorprendentemente, a ter unha extracción de 0 quilos no 2021, no 2022 e 2023”.



Así, esta especie habría desaparecido de la ría de Camariñas y lo mismo habría ocurrido con la almeja babosa “con practicamente 0 quilos de extracción desde 2021”. En el caso de la almeja fina y japonesa su caída más acusada tendría lugar desde el año 2022.