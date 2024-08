El BNG de Camariñas acusa al Sergas de “tomarle el pelo” a los vecinos con la atención pediátrica

El BNG de Camariñas denuncia que el Sergas “está a tomar o pelo” a los vecinos del municipio con la atención pediátrica.



Los nacionalistas citan concretamente el caso de una usuaria “que pediu cita médica o luns 12 de agosto en Ponte do Porto para a súa crianza e para ela mesma coa matrona, e non foi atendida porque ambos especialistas están de vacacións, polo que foi derivada a Vimianzo, onde lle dixeron que non atenden a pacientes que non sexan do seu concello”.



Añaden al respecto que desde el centro de salud vimiancés le dijeron a la afectada que “ son os usuarios os que teñen que forzar ao centro médico de Camariñas para ser atendidos”.



El portavoz de la formación, Xurxo Rodríguez, asegura que “o prometido polo Servizo Galego de Saúde ao principio de verán sobre a pediatría era todo mentira e volven a facer das súas”.



Desde el BNG recuerdan que ya hubo distintas protestas por el problema de la atención médica en Camariñas y la comarca, a la vez que inciden en que las listas de espera acumulan retrasos considerables en muchos centros de salud.

Entienden así que ellos tenían razón cuando durante la protestas de junio denunciaron que en verano no se cubren las vacaciones del personal médico.