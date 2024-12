'El 47' y 'Querer' triunfan en los Premios Forqué, en una gala que homenajea a las víctimas de violencia de género

La serie 'Querer', de Alauda Ruiz de Azúa, y la película 'El 47', de Marcel Barrena, han sido las triunfadoras en el 30º aniversario de los Premios Forqué con tres y dos estatuillas, respectivamente, en una noche marcada por las reivindicaciones sociales que no ha olvidado a las víctimas de la violencia de género.

Los Premios Forqué han celebrado su 30 aniversario este sábado 14 de diciembre en una gala que ha tenido lugar en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid. Estos galardones abren la temporada de cine español que culmina con los Premios Goya, que se celebrarán en febrero en Granada.

'El 47', largometraje que protagoniza el premiado Eduard Fernández --se ha llevado el Forqué a Mejor Interpretación Masculina por 'Marco'-- ha logrado el Premio al Cine en Educación y Valores. Barrena ha aprovechado la entrega del galardón para reivindicar el derecho a una vivienda digna y a la "riqueza lingüística" de España.

Por su parte, Fernández ha asegurado que es "bonito" que el galardón a Mejor Largometraje se lo haya llevado "una película de gente digna" que incluso en la "más absoluta pobreza", lucha por sus derechos.

"Es bonito darle premio a la película de gente digna en la más absoluta pobreza. Que teniendo que emigrar fuera de su casa, teniendo que integrarse en otro lugar, teniendo que aprender otra lengua, era gente realmente humilde. Qué lindo es eso y qué éxito ha tenido la película de ver a esa gente que se reúne y en comunidad lucha por algo que es necesario e imprescindible. Lo piden y cuando no se lo conceden, secuestran un autobús en un acto reivindicativo y poético. Viva la dignidad de todo el mundo", ha concluido Fernández al final de la velada.

Por su parte, la serie 'Querer' ha recogido todas las estatuillas para las que estaba nominada: el Premio Forqué a la Mejor Serie de Ficción y los premios a la Mejor Interpretación Femenina y Masculina a Nagore Aramburu y a Pedro Casablanc.

"'Querer' es la historia de Miren Torres, una mujer que no existe, aunque existen muchas mujeres como ella. Hay una cosa que hemos aprendido de esta serie y es la importancia de poder contarnos: Por eso, me gustaría dedicar el premio a todas las mujeres que sí que han podido contarse, a las que no saben si lo podrán hacer y también a todas las personas que las han acompañado y las han escuchado", ha apuntado su directora, Alauda Ruiz de Azúa.

Aunque la película 'La estrella azul', de Javier Macipe, partía con tres nominaciones, finalmente se ha ido de vacío, mientras que 'La infiltrada', de Arantxa Echeverría, que estaba nominada a tres categorías, ha conseguido solamente un galardón, el de Carolina Yuste a Mejor Interpretación Femenina.

Así, Yuste ha valorado 'La infiltrada' por "generar diálogo y reparar" heridas de la sociedad española. El largometraje narra la historia de la única mujer policía que se infiltró en ETA durante ocho años, en la década de 1990, y que se encargó de derrocar al comando Donosti, liderado por Sergio Polo y Kepa Etxebarría.

"Ha sido una peli muy compleja, muy difícil. Había que ser muy sensibles y tener mucho amor y respeto porque como sociedad hay algo que no nos podemos permitir y es usar el dolor, la herida de la sociedad y de las víctimas como armas arrojadizas para sacar rédito en ciertos lugares. Por eso creo en el valor enorme que tiene el arte, la cultura y el cine para generar diálogo, para reparar y desde ahí poder construir la sociedad que queremos ser", ha reivindicado Yuste.

"A TODAS LAS MIREN"

Por otro lado, la Mejor Interpretación Femenina en series la ha logrado Nagore Aramburu por 'Querer', quien, como su compañero de reparto, ha dedicado el premio a "todas las Miren".

"Sabíamos que teníamos algo muy especial y 'Querer' no solo ha sido trabajo para nosotros. Esto se lo dedico a todas las Miren que tenemos alrededor. Para que dejemos de juzgarlas tanto y aprendamos a acompañarlas mejor", ha añadido.

En cuanto a los premios masculinos, el Premio Forqué a la Mejor Interpretación Masculina ha sido para Eduard Fernández por 'Marco'. "Es medio inevitable ponerse nervioso (...) Es una maravilla cuando se hace cine por el gusto de hacer cine, de contarlo bien", ha bromeado Fernández.

En series, la Mejor Interpretación Masculina ha sido la de Pedro Casablanc en 'Querer'. El actor ha dedicado su premio a "todas las mujeres" que como la protagonista, "están sufriendo en silencio" la lacra de la violencia machista.

"Quiero dedicar este premio a todas las mujeres que, como el personaje de Miren, están sufriendo en silencio esta lacra y esta costumbre terrible que venimos heredando. Y quiero dedicarlo a esos niños que sufren también la violencia en la familia, que es una violencia que hay que erradicar totalmente. No podemos convertirlos en los herederos de nuestra propia violencia. Para todos ellos y para que acabe la violencia en la familia", ha agradecido Casablanc durante la recogida del premio.

A la gala, que ha estado conducida por la periodista Elena S. Sánchez y que ha contado con las actuaciones de Diana Navarro, María Toledo y Sole Giménez, ha acudido también la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la Ministra de Sanidad, Mónica García.

LA MEDALLA DE ORO A JOSÉ LUIS GARCI, "UNA TAREA PENDIENTE"

La periodista Elena S. Sánchez ha dado paso al presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, quien ha entregado la Medalla de Oro al director, productor, guionista y divulgador del cine español, José Luis Garci, y ha asegurado que era "una tarea pendiente" homenajear al primer Oscar español y al "responsable de acercar lo mejor del séptimo arte" a la cultura española.

Tras recoger el galardón, en su discurso, Garci ha comenzado explicando que este sábado se ha levantado "reivindicativo" y ha hecho tres peticiones: que se le otorgue el Premio Nacional de Cinematografía a Enrique Cerezo, que se valore la figura del 'cameraman' y ha terminado su discurso bromeando sobre las bajas temperaturas que hay en las salas de cine.

El Forqué al Mejor Cortometraje ha sido para 'La gran obra' de Alex Lora Cercos, mientras que el director de 'Robot Dreams', Pablo Berger --que ganó en la pasada edición el Premio a Mejor Largometraje de Animación-- le ha pasado el testigo a 'Mariposas negras' de David Baute.

Así, el director ha recogido el premio y se lo ha dedicado a los migrantes climáticos, protagonistas de su documental animado. "Gracias a los que han votado, porque están votando a la figura de muchos millones de migrantes climáticos que ahora mismo se encuentran en un total desamparo por las instituciones internacionales, este premio se lo dedico a ellos", ha añadido.

Después, el Forqué al Mejor Largometraje Latinoamericano ha sido otorgado a 'El lugar de la otra' de Maite Alberdi, mientras que el Premio del Público, lo ha logrado la película 'Casa en flames', de Dani de la Orden. Además, el Mejor Largometraje Documental ha sido para 'Marisol, llámame Pepa' de Blanca Torres.

"Muchísimas gracias, por considerar que Pepa Flores sigue siendo el pedazo de referente que sigue siendo (...) Gracias a Pepa por ser un referente y por enseñarnos que hay otro camino posible", ha añadido la directora emocionada.