R contará en su plataforma con SkyShowtime: una alianza histórica para ofrecer películas y series exclusivas

El operador gallego de telecomunicaciones R (Grupo Masorange) y SkyShowtime han anunciado una alianza histórica que permite a los/as clientes/as de televisión del operador gallego disfrutar de una excelente experiencia de entretenimiento con un paquete exclusivo que incluye acceso al servicio bajo demanda de SkyShowtime, así como a un canal lineal de SkyShowtime desde el 16 de diciembre.

Esta alianza llevará una oferta de entretenimiento excepcional a un mayor número de audiencias, garantizando que los contenidos de SkyShowtime sean más accesibles que nunca y a un precio extraordinario. Junto a la amplia oferta de entretenimiento de R, los/as clientes/as tendrán acceso a una extensa colección de éxitos de taquilla de Hollywood, series exclusivas y originales locales de SkyShowtime, entre las que se encuentran todas las temporadas de la serie de éxito mundial Yellowstone, incluyendo los últimos episodios de la quinta temporada, y las precuelas 1883 y 1923.

Títulos exclusivos

Además de otros títulos exclusivos ya disponibles o que llegarán próximamente: Receta para un asesinato, Dexter: Original Sin (Dexter: pecado original), Landman (Landman: Un negocio crudo), Lioness, Mamen Mayo, Matices, The Agency (La Agencia), The Day of the Jackal (Chacal), El Especialista, The Madison, Tulsa King, Kung Fu Panda 4, Un lugar tranquilo: Día 1, Gru 4 Mi villano favorito, Transformers One, y muchos más. Con el lanzamiento de esta alianza, SkyShowtime se añadirá al servicio de R completando su amplia oferta de entretenimiento para todas las edades. SkyShowtime está incluido en la oferta actual Ocio TV / Total TV, así como en cualquier otra oferta de TV activa que incluya descodificador.

Más sobre SkyShowtime

SkyShowtime es el más reciente servicio de streaming de Europa. Una joint venture de Comcast y Paramount Global, que reúne lo mejor de Hollywood y del entretenimiento local en un solo lugar. Desde películas, y series originales de las icónicas marcas Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios y Peacock, hasta series SkyShowtime Original, SkyShowtime es el nuevo hogar en Europa para el entretenimiento premium.

Lanzado en todos sus mercados en 2023, SkyShowtime está disponible en: Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia y Suecia. Está disponible a través de proveedores de televisión seleccionados en algunos mercados y en Amazon Fire TV (en mercados seleccionados), dispositivos Android, Android TV, Apple iOS, tvOS, Google Chromecast, LG connected TVs, Samsung Smart TVs y a través de su sitio web.