El Gobierno descarta el ciberataque como causa del apagón

El Gobierno ha puesto el foco en las oscilaciones que se produjeron en el sistema eléctrico europeo media hora antes del cero eléctrico en la Península Ibérica para ver si "tuvieron algo que ver con el incidente eléctrico" y ha descartado finalmente que se haya producido un ciberataque al operador del sistema -Red Eléctrica-, según indicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.



En comparecencia en el Congreso de los Diputados, Aagesen afirmó que todavía se debe "determinar hasta qué punto" esas dos oscilaciones que se percibieron 30 minutos antes de ese cero eléctrico del 28 de abril, de las que ya informó a finales de la pasada semana Entso-E -la entidad que agrupa los operadores de sistema europeos eléctricos-, tuvieron algo que ver con el incidente, ya que el sistema eléctrico peninsular forma parte del paneuropeo, que es "altamente complejo, con fenómenos interrelacionados".





"Más allá de culpabilizar a una fuente de generación"



Por ello, Aagesen subrayó que el análisis del apagón debe ir "mucho más allá de culpabilizar una fuente de generación u otra". "Es un análisis que no puede resumirse en una frase, es imposible, ni cerrarse en falso. Desde luego, este Gobierno no lo va a hacer bajo esa responsabilidad", destacó.



Lo que sí que descartó finalmente ya por completo es la vía de un ciberataque como posible causa del apagón y confirmó que, tras analizarse el operador del sistema (Red Eléctrica), los centros de control y las instalaciones de generación, "no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque". "Creo que es muy buena noticia. Insisto, no hay indicios respecto a que el operador del sistema haya tenido un ciberataque", dijo.



Además, la ministra manifestó que el foco de la investigación se amplia "más allá de los instantes previos" al cero eléctrico, para lo que se ha reclamado información, después de que distintos operadores informaran del registro de volatilidad en las tensiones.



"No solo esa mañana, no solo la semana anterior, sino que también hemos reclamado información y valoraciones relevantes para esclarecer este suceso", apuntó, insistiendo en que el objetivo es tener "certezas" para el análisis y para adoptar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir un incidente así.

"No vamos a dejar que las prisas nos alejen de la verdad, porque hacerlo sería desaprovechar algo tan importante como trabajar desde el rigor, como extraer lecciones aprendidas y como evitar que este incidente vuelva a ocurrir. Les pediría también que no abandonen la desinformación sobre este asunto", advirtió al respecto.



A este respecto, consideró que, a pesar de que "hay voracidad" por conocer las causas que llevaron al apagón, hay que tener en cuenta "la importancia del rigor y la seriedad" en este caso de incidentes y que eventos incluso más pequeños en otros países supusieron más de siete meses para la presentación de un informe.