El Gobierno cree que Clavijo lo ataca para no enfadar a su socio, el PP

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, acusó este jueves al presidente canario, Fernando Clavijo, de atacar injustamente al Gobierno en la negociación para el reparto de menores migrantes porque lo que quiere es proteger cuidar y no enfadar a su socio en el ejecutivo regional, el PP.



Torres hizo estas manifestaciones en una entrevista en la Cadena Ser, donde dejó claro que el Gobierno central sigue comprometido con la solución definitiva a ese reparto de los menores entre comunidades, que es la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería.



El Gobierno también sigue trabajando en el documento aportado por Clavijo, pero reprochó a este que no reconozca la labor del Ejecutivo central para llegar a una solución, lo que sí hizo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.



Tras recordar que cada vez que no ha habido acuerdo, “ha sido por culpa del PP”, Torres se dirigió a Clavijo para desmentir que el PSOE le dé la espalda a Canarias, mientras que es el PP el que “siempre ha puesto pegas”.



“Clavijo gobierna con ellos. Y para cuidarlos y para no enfadarlos o para protegerlos, lo que hace injustamente es atacar a quien le está apoyando, que es el Gobierno de España. Yo creo que se equivoca, así lo digo”, enfatizó y reiteró que este ha sido el primer Gobierno de España que “ha puesto sobre la mesa solucionar un asunto que es competencia autonómica, que son los menores. Y no vamos a cejar en el empeño”.



Aseguró que en el caso de los migrantes mayores de edad, que es competencia de la administración central, el Gobierno está respondiendo, “no sin dificultades, activa sus mecanismos, su distribución y responde a una situación teniendo en cuenta siempre una respuesta humanitaria, una respuesta de dignidad”.



“Que Canarias esté fundamentalmente en las portadas se debe básicamente a la situación de los menores no acompañados, que son de competencia autonómica. Este es el primer Gobierno central que pone sobre la mesa una respuesta. Si el PP hubiese tenido una actitud de solidaridad cierta, esos niños estarían muchísimo mejor distribuidos en el conjunto del país y en los colegios pertinentes, aprendiendo nuestro idioma, integrándose en nuestra sociedad”, añadió.



Por el contrario, miles de niños están hacinados en Ceuta y Canarias “porque hay un partido que gobierna la mayoría de las comunidades que no ha querido apoyar” la reforma del articulo 35, dijo Torres y apostilló: “Se le podrá dar mil vueltas, podrá decirse lo que se quiera, buscar las excusas que se deseen inventar, pero si el 23 de julio el PP hubiese votado sí a la admisión a trámite (de la esa reforma), hoy estaríamos hablando de otra situación totalmente distinta”.

Paso adelante

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que ha sido “duro y crítico” con el Gobierno central, porque nada le impide asumir la distribución de menores no acompañados, pero también con el PP, pues no entiende que un partido que aspira a gobernar España no dé un paso adelante en este ámbito “salvo que tenga otros objetivos”.

En declaraciones a los medios tras una visita a dos centros educativos de La Laguna (Tenerife), el presidente autonómico aludió a la afirmación realizada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien lo acusó de atacar al Gobierno en la negociación para el reparto de menores migrantes para proteger a su socio en el ejecutivo regional, el PP.

Fernando Clavijo replicó que ha sido duro y crítico con los dos grandes partidos nacionales pero, precisó, es el PSOE el que gobierna y por lo tanto tiene un plus de responsabilidad.