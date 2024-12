Bernabé lamenta que Feijóo defienda la gestión de Mazón durante la DANA

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, lamentó este sábado la defensa que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hizo de la gestión de la DANA realizada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón.



“Apañados vamos como país si eso es a lo que quiere que optemos los españoles”, manifestó Bernabé en declaraciones a los periodistas. Dijo que le sorprendió “mucho” que en su balance del año, Feijóo pusiera “de ejemplo de buena gestión y de buen gobierno el trabajo de Carlos Mazón” y de su Consell, y señaló que entiende que esto también debió de sorprender “a la mayoría de los españoles”.



Preguntada por las declaraciones de este viernes de Mazón, en las que dijo que la delegada se personó en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) once horas después que él, Bernabé consideró que los valencianos deben de tener mucha paciencia para escuchar estas cuestiones.



Explicó que ese 29 de octubre ella iba hacia Utiel, donde la DANA ya estaba provocando daños; paró a tomarse un sándwich de camino y se volvió porque la convocaron al Cecopi, y a las 17.00 horas se conectó a la reunión y no se desconectó hasta que le dijeron que quitara la cámara y el audio. “El señor Mazón no estaba. Él sabrá después de sus variopintas versiones cuál es la que nos va a ofrecer y con cuál nos tenemos que quedar”, señaló, y destacó que el president aún no explicó “por qué no estaba donde tenía que estar, por qué no respondía cuando tenía que responder y por qué no se tomaron las decisiones cuando se tenían que tomar”.



Afirmó que el Gobierno de España “va a seguir trabajando” como lo está haciendo, aportando todas sus capacidades, y subrayó que se han movilizado 16.500 millones en ayudas y 10.000 millones en ayudas directas “que no se devuelven y que no tienen intereses”.



En este sentido, denunció “las fake news que se han dedicado a esparcir en las últimas semanas provocando dolor e inseguridades, y provocando que muchas personas que tienen derecho a las ayudas no las pidan”.



“Es indecente y cuando ayer (por el viernes) el presidente del PP pedía empatía, empatía hay que tener con los valencianos y no poner al señor Mazón delante de las cámaras para que siga recordándole a los valencianos la incompetencia que supuso su actuación”, dijo.



Preguntada por la factura de la comida que tuvo Carlos Mazón el día de la DANA, la delegada del Gobierno en la comunidad insistió en que “el nivel de paciencia de los valencianos tiene también un límite” y se preguntó quién asesora o acompaña a Mazón para pedirles que paren y se centren en trabajar.