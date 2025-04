Santa Comba reduce a menos de 72 días el pago a sus proveedores

El Concello de Santa Comba logró una importante mejora en su gestión financiera al reducir de manera significativa el período medio de pago a proveedores. Según los datos presentados en la última sesión plenaria celebrada el pasado viernes, el plazo de abono de facturas ha pasado de los 234 días registrados en el trimestre anterior a 71,87 días al cierre del último trimestre de 2024.



Este avance, que representa una reducción de más de 160 días, se atribuye al esfuerzo de la actual corporación municipal por sanear las cuentas públicas y ajustarse a los plazos legales de pago. En palabras del alcalde, Alberto Romar, “estamos a dar pasos firmes para corrixir as deficiencias herdadas. A rendición pública e a redución do período medio de pago son un claro exemplo do noso compromiso coa transparencia e a responsabilidade”.

Romar también apuntó a los efectos de un gasto excesivo realizado durante el año 2023, coincidente con las elecciones municipales, como una de las causas de la situación financiera que heredó el actual equipo de gobierno. “É evidente que algúns concellos gastaron moi por encima das súas posibilidades en ano electoral, o que xera problemas financeiros importantes e difíciles de resolver. Este tipo de gasto debería estar máis vixiado para evitar que se repita no futuro”, añadió.