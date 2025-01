El alto nivel de absentismo pone en jaque el SAF de Santa Comba

El Concello de Santa Comba ha denunciado la situación crítica que atraviesa el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), que atiende a más de 90 familias del municipio. Según señalan desde el gobierno local, el absentismo laboral, que alcanza el 30%, está afectando gravemente la calidad de la atención, agravada por la incapacidad de las empresas privadas contratadas como refuerzo para cubrir las bajas laborales.



La concejala de Servicios Sociales, Estefanía Calvelo, subrayó la complejidad de la situación: “A prioridade do Concello de Santa Comba é ofertar un servizo que conte co máximo grado de eficacia e respecte en todo momento as necesidades e peticións das familias usuarias, pero nestes momentos vémonos imposibilitados para ofertalo debido á situación límite que nos deixa sen marxe para poder actuar sobre a xestión e contratación de persoal”.



Entre las principales dificultades mencionadas se encuentra el cambio constante de personal encargado de la atención, lo que supone un perjuicio directo para las familias usuarias. A pesar de contar con personal propio, bolsa de trabajo y colaboración de empresas privadas, el elevado grado de bajas médicas ha generado una situación insostenible.



Ante este panorama, el Concello ha reiterado su solicitud de apoyo urgente a la Xunta de Galicia y otras instituciones. Según defienden, el SAF debería ser financiado al 100% por la Xunta y el Gobierno de España.