Infecciones de orina en verano: ¿dejarse el bañador mojado ayuda?

Sabemos que durante el verano aumentan diversos riesgos que no existen durante el resto de las estaciones. Uno de ellos son los rayos de sol, de los cuales tratamos de protegernos lo mejor posible con la crema solar o hidratándonos constantemente. El riesgo de sufrir infecciones de orina también aumenta durante esta época, pero es algo que pasa mucho más desapercibido. El buen tiempo trae con él calor, lo cual desemboca en sudor y humedad en la zona local.



Desde SaludIdeal hemos hablado con Luis Álvarez Castelo, urólogo del Hospital San Rafael para que nos desmonte uno de los mayores mitos del verano: ¿los bañadores húmedos provocan infección de orina? También nos ha dado unas claves para saber distinguir los síntomas de la infección de orina y cómo debemos proteger nuestra zona íntima a lo largo de todo el año.



Luis Álvarez Castelo afirma que la mayor parte de pacientes que llegan a su consulta con malestar saben que se debe a una infección de orina, ya que los síntomas suelen ser muy reconocibles. Sin embargo, nos ha ofrecido una guía breve de cuáles son los 5 síntomas más comunes para que ninguno nos escape:

Escozor al orinar Pesadez en la parte baja del vientre Urgencia miccional, es decir, urgencia y/o frecuencia con la que se va a orinar Cambio de color de la orina, usualmente adoptando un aspecto turbio Mal olor de la orina

Un sexto síntoma puede ser el sangrado o la hematuria, pero es algo que se debe estudiar mucho más a fondo porque no es del todo normal dentro de lo que es la infección de orina. Puede ser el caso de que se trate de una mera cistitis, pero también puede tratarse de algo a mayor escala, como un tumor.

Ahora bien, durante estas épocas del año vemos un notable aumento de noticias hablando sobre lo perjudicial que es ir a la piscina o la playa y quedarse con el bañador húmedo o mojado, tanto que incluso puede causar infección de orina. ¿Es esa la realidad o una simple exageración? Luis Álvarez Castelo no se declina por ninguna de las dos opciones y coloca ese tipo de noticias en una especie de punto medio.

Es cierto que un bañador mojado, por mucho tiempo que se mantenga en contacto con las zonas íntimas, rara vez afectará a una persona que está completamente sana. Sin embargo, esto puede cambiar si nos encontramos ante alguien que tiene tendencia o facilidad para tener infecciones de orina. La cistitis causada por la humedad de los bañadores se da con muchísima más frecuencia en las mujeres, ya que en los hombres es muy poco usual, principalmente por el tipo de bañadores que suelen usar.

No obstante, hay que tener en cuenta que cada persona es un caso diferente. No es del todo correcto generalizar, ya que podríamos decir que es igual que con las relaciones sexuales, las cuales pueden ocasionar infecciones de orina si no se toman las precauciones adecuadas, pero no significa que cada vez que nos acostemos con alguien vayamos a terminar con cistitis.

Lo que sí nos aconseja Luis Álvarez Castelo es que si eres una persona con tendencia a padecer cistitis te mantengas bien hidratado. En especial con las altas temperaturas, que provocan mayor deshidratación y, asimismo, menor cantidad de orina. Esto facilita el crecimiento de bacterias que solemos limpiar gracias a la diuresis, las cuales terminarán provocando una infección de orina. Sin embargo, Castelo hace gran hincapié en que esto no es un riesgo para las personas que están totalmente sanas.

Entonces, si eres una persona con incidencia de infecciones de orina, ¿qué puedes hacer para prevenirlas? Luis Álvarez Castelo nos da 5 consejos fundamentales para protegernos de la cistitis, independientemente de quién seas, tanto para el verano como para el invierno:

1. Mantenerse siempre bien hidratado

Tal y como mencionamos anteriormente, este es el punto más importante e imprescindible para evitar la acumulación de bacterias que pueden derivar en una infección. Castelo nos aconseja que lo ideal es orinar un litro y medio al día. Eso sí, la cantidad de agua que bebamos depende también de nuestro consumo de fruta, pues al contener mucho líquido también cuenta como hidratación.

2. No aguantarse las ganas de orinar

Es un problema muy frecuente y que, a la larga, puede provocar problemas en la vejiga. La recomendación es que no pasen más de cuatro horas sin ir a orinar. De lo contrario, la orina estará mucho tiempo retenida y podrá ocasionar una infección difícil de tratar.



3. Seguir una dieta sana

Es algo primordial, independientemente de los riesgos de infección de orina, pero si se quiere prevenir es recomendable consumir mayor fibra, fruta y verdura.



4. Usar ropa interior cómoda y transpirable

En especial para aquellas personas que pasan mucho tiempo fuera de casa, es importante que la ropa interior que usen sea adecuada para la transpiración. Hay que evitar sobre todo las fibras sintéticas y buscar, si es posible, aquella que sea natural y hecha de algodón. La ropa muy ceñida, sobre todo en verano, también nos puede poner en riesgo, así que lo recomendable sería usarla el menor tiempo posible.



5. Evitar la higiene íntima excesiva

El último y también el consejo más controvertido. Álvarez Castelo afirma que esto es igual o peor que la falta de higiene.



La razón por la cual esto es perjudicial es debido a la flora vaginal de las mujeres, la cual tiene un pH más ácido que las protege de las infecciones. Dicho en otros términos, son unas bacterias que se aseguran de que no entren okupas. Así pues, si usamos demasiados jabones o nos excedemos con los denominados lavados o duchas vaginales lo que estamos haciendo es eliminar las bacterias sanas, dejando la zona desprotegida. De ahí que sea muy sencillo que una bacteria patógena o perjudicial nos provoque una infección de orina.

Por ello, en la higiene íntima, Álvarez Castelo nos recomienda usar un gel de pH neutro que no tenga desinfectantes. En el caso de necesitar un poco más de higiene íntima, lo único que debemos hacer es limpiar la zona con agua.

Por último, Álvarez Castelo nos quiere aconsejar los urocultivos, también llamados cultivos de orina. Esto se debe a que cada vez hay más resistencia a los antibióticos, en especial cuando se tratan de infecciones de orina. Se han dado casos de pacientes a los que se les dan dos, tres y hasta cuatro antibióticos con nulo efecto. ¿A qué se debe eso? A que los gérmenes son inmunes a ellos.

“El cultivo de orina es el que nos dice qué infección es, le ponemos nombre y apellidos a la bacteria, y así sabemos con el antibiograma cuál es el mejor antibiótico para curar esa infección”.

El antibiograma dará los resultados a los tres o cuatro días de hacerse el cultivo. Por eso es muy importante hacerse este tipo de prueba si nuestras infecciones de orina son muy repetidas y, en especial, si cuesta mucho recuperarse. Es algo que termina facilitando tanto la vida del paciente como la del doctor, ya que se darán consultas muy rápidas y se podrá dar la menor dosis de antibiótico posible, sumada también a una recuperación rápida.