Centros especializados en atención a las personas mayores: Complejo Gerontológico La Milagrosa

El envejecimiento poblacional en las sociedades desarrolladas, junto con el incremento de la esperanza de vida (EV), requiere actualizar el modelo de atención a las personas mayores. Es crucial no solo alcanzar edades más elevadas, sino también vivir esos años libres de limitaciones funcionales o discapacidades, logrando así la mayor esperanza de vida en salud (EVS).

En Galicia, según datos del INE (2024) referentes al año 2022, la esperanza de vida al nacimiento era de 86,5 años para las mujeres y de 80,6 años para los hombres. La esperanza de vida en buena salud o libre de discapacidad era de 63,1 años para las mujeres y 63,2 años para los hombres, lo que significa que el 72,94% de la vida de las mujeres y el 78,41% de la de los hombres se vive sin limitaciones funcionales. A los 65 años, la esperanza de vida adicional es de 23,8 años para las mujeres y de 19,6 para los hombres, siendo la esperanza de vida en salud de 11,4 años (47,89%) para las mujeres y de 10,7 años (54,59%) para los hombres. Aún existe una diferencia significativa entre la esperanza de vida total y la esperanza de vida en salud, y lo ideal sería reducir esta brecha para que se viva el mayor número de años sin limitaciones ni discapacidades.

Este objetivo es complejo, ya que las alteraciones de la salud son más frecuentes con la edad. Sin embargo, es esencial implementar estrategias que beneficien al mayor número de personas a lo largo de todo su ciclo vital, desde el nacimiento hasta la senectud, para lograr la máxima calidad de vida en la última etapa.

El envejecimiento activo (EA), según la OMS, es el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este proceso depende tanto de las autoridades administrativas y sanitarias como de la propia persona, que debe adoptar estilos de vida saludables, lo cual es crucial para un envejecimiento exitoso.

No obstante, no todas las personas llegan a la vejez en las mejores condiciones. Enfermedades neurodegenerativas o cerebrovasculares pueden causar limitaciones, discapacidades o trastornos conductuales y neuropsiquiátricos, y en muchos casos, la falta de recursos y apoyos sociales domiciliarios o la recomendación médica lleva a la necesidad de ingresar en una residencia o centro gerontológico.

Al elegir un centro, es importante saber qué se busca y quién puede proporcionarlo, ya sea para uno mismo o para un familiar. La tarea es compleja debido a que la actual catalogación de centros no facilita mucha información sobre el personal asistencial y los servicios ofrecidos. Sin embargo, una consideración clave es que un centro gerontológico es preferible a una residencia. La diferencia radica en el equipo interdisciplinar y el plan de valoración e intervención, que debe incluir especialización adecuada según el cliente/paciente, pues no es lo mismo atender a un paciente con Parkinson que a uno que ha sufrido un ICTUS. Por ello, es fundamental conocer el grado de especialización de los profesionales y el tipo de terapias no farmacológicas disponibles, como la actividad física multicomponente o la estimulación multisensorial, que han demostrado beneficios.

Además, el centro debe ofrecer actividades grupales e individuales, junto con servicios esenciales (lavandería, limpieza, mantenimiento, cocina, recepción, administración) e instalaciones y espacios al aire libre.

El Complejo Gerontológico La Milagrosa, inaugurado en 2007 en un espacio cedido por la Excma. Diputación de A Coruña, es un centro de referencia vinculado a la Universidad de A Coruña y reconocido como Centro de Investigación y Desarrollo. Cuenta con profesionales destacados en el ámbito gerontológico/geriátrico y es pionero en técnicas de intervención no farmacológica desarrolladas en colaboración con el Grupo de Investigación en Gerontología y Geriatría de la UDC. Ubicado cerca de la estación de ferrocarril, en la Avda. de Cádiz 5, ofrece un Centro de Día con 70 plazas y una Residencia Gerontológica con 64 plazas, además de un jardín gerontológico y salas especializadas para las terapias más actuales.