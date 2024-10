Antes de apuntar a tu hijo a clases extraescolares debes saber esto

VERÓNICA GARCÍA-GESTO | PSICOPEDAGOGA

Cuando comienza el curso escolar llega el momento de elegir las actividades extraescolares para tus hijos e hijas. En estas actividades extracurriculares no solo buscamos el objetivo de que nuestros hijos e hijas sigan aprendiendo, sino que también en ocasiones, debemos buscar una forma de completar el tiempo hasta que salgamos de trabajar y podamos ir a buscarlos. En el artículo de hoy te voy a contar cómo elegir correctamente las actividades extraescolares y que qué debes tener en cuenta y te proponemos varios ejemplos.

¿Qué actividades extraescolares elegir para tus hijos e hijas?

La oferta de actividades extraescolares es muy amplia: tenis, idiomas, natación, violín, baile, teatro.., Hay actividades para todos los gustos, pero ¿cómo elegir la más adecuada para tus hijos e hijas? Te damos varias pautas a seguir. Observa la edad, los intereses y los talentos y las pasiones de nuestros hijos para elegir, en ocasiones muchos padres y madres eligen lo que a ellos les gustaría que hiciesen sus hijos y no lo que a los niños les interesa, eso hace que la extraescolar pueda acabar convirtiéndose en una carga para el peque.

Observemos su necesidad de movimiento, de interacción social . Hay niños y niñas que pasan muchas horas sentados en una silla y sin embargo tienen una cantidad enorme de energía y movimiento que necesitan canalizar, en ese sentido observar si la extraescolar le permite tener un balance en sus necesidades de interaccion social o movimiento nos ayudara a tomar una mejor decisión. Otra cuestión a observar es la metodología de las extraescolares, un niño al que le encanta el futbol puede acabar aborreciéndolo si el método para aprender es toxico….

¿Lo que queremos es que aprendan nuevas habilidades y desarrollen sus talentos?

Lo cierto es que en ocasiones es una elección para que aprendan mas o mejoren ciertas habilidades, deportes, idiomas, arte, robotica….hay tanta oferta que parece muy interesante que nuestros hijos, tengan desde tan pequeños tantas oportunidades para aprender. Debemos tener mucho cuidado con esto, que no nos deslumbre la prisa ni caigamos en las comparaciones (el hijo de mi vecina habla tres idiomas y toca cuatro instrumentos….) ¿Y si suspenden ingles por no ir a clases de apoyo? Y que tampoco nos frustren nuestras propias expectativa, yo quiero que mi hijo sea guitarrista como yo. Ni descarguemos nuestras propias frustraciones sobre ellos, (a mi me hubiera encantado aprender a tocar un instrumento, por eso lo mando a música…)

Cada familia ha de observar sus tiempos y sus circunstancias y por supuesto tener en cuenta la edad, los talento e intereses de sus hijos para tomar decisiones conscientes, a veces encontramos a niños que por acceder a mas actividades, pasan por alto lo esencial, tener tiempo para ser niños, tiempo para hacer la cena con su papa o su mama, tiempo para jugar o tiempo para charlar sin prisa

Hay cuatro cuestiones que los niños y niñas deberían tener fuera del cole:

Juego

Movimiento

Tiempo para cooperar en casa y hacer cosas por si mismos

Tiempo de calidad con la familia

Si nos sobrepasamos con las extraescolares, surge el agotamiento, la desconexión con papá y mamá, la apatía, la frustración y la irritabilidad. En estos casos las extraescolares acaban siendo una maratón de carreras, agobios y prisas para toda la familia; y al final para la principal actividad ya no hay tiempo, poder ser niño, poder ser familia…. Las actividades extraescolares pueden ser tremendamente positivas para el desarrollo de un peque, siempre que elijamos con consciencia teniendo en cuenta su edad, circunstancias, intereses y momento de desarrollo. Una tarde en el parque, jugando en los columpios y con otros niños, puede ser más educativo que cualquier otra actividad.



Actividades por edades

En cuanto a niños a partir de 4 y hasta 5 años pueden realizar actividades relacionadas con el baile, la natación o el dibujo. A partir de los 6 es recomendable que hagan gimnasia rítmica y deportiva, artes marciales o actividades para potenciar el trabajo en equipo como el fútbol o el baloncesto. En general, se trata de actividades que potencian la resistencia, la coordinación y los reflejos. A partir de los 7 años se les puede apuntar también alguna actividad de dibujo o para tocar algún instrumento musical como el violín, el piano, la flauta o la guitarra o a clases de ajedrez.



Si los niños y niñas son mayores de 8 años pueden hacer teatro para que aprendan a auto conocerse y se facilite el hábito de la lectura y la creatividad.



Tampoco podemos olvidar la importancia de aprender y perfeccionar idiomas como el inglés. Aunque aprendan idiomas en clase es recomendable apuntarles a una academia como actividad extraescolar, ya que los idiomas son fundamentales para el currículum y para el futuro profesional de los niños y niñas.

Escucha su opinión

Muchas veces elegimos las actividades extraescolares sin escuchar a nuestros hijos e hijas, ¿y si esta vez les preguntas qué les gustaría hacer? Explícales en qué consiste cada actividad, lo que hará y lo que aprenderá y pregúntale qué le gusta más. No importa si eligen una actividad y luego no les gusta. Seguramente habrá que ir probando hasta encontrar la actividad perfecta. Sabrás que has acertado cuando veas a tu hijo o hija ilusionado por ir a la actividad o deseando que llegue el día en el que le toca ir. Si, por el contrario, le ves estresado o que no tiene ganas de ir, pregúntale qué está ocurriendo y, si es necesario, cámbiale de actividad.

Pregunta a sus profesores

Los profesores y profesoras conocen bien al alumnado y saben lo que le puede gustar a cada niño o niña o qué habilidad necesita desarrollar más. Por todo ello, es recomendable que les preguntes a varios profesores para conocer su opinión y orientarte en la elección de la actividad extraescolar adecuada.

Evita llenar todo su tiempo de actividades extraescolares

Los niños y niñas necesitan jugar y tener momentos de ocio, por lo que es importante no llenar todo su tiempo libre con actividades extraescolares para evitar que no tengan tiempo para estudiar o que sientan que siguen con una actividad académica. La actividad extraescolar debe ser divertida y desarrollarse en un momento y en un espacio en el que los niños y niñas estén con amigos, disfruten y se lo pasen muy bien.



Los expertos suelen recomendar que los niños y niñas realicen actividades extraescolares unos dos o tres días a la semana con una hora de duración cada día. Excederse con el número de horas puede causar al niño o niña un cansancio excesivo, estrés o ansiedad, así como problemas relacionados con el sueño.

Ejemplos de actividades extraescolares que pueden hacer tus hijos

Como decíamos anteriormente, en el mercado existe una amplia abanico de actividades extraescolares qué pueden hacer tus hijos e hijas, las agrupamos en tres:

Deportes . Los deportes son una de las actividades extraescolares más elegidas para niños y niñas. Según el tipo de actividad el niño o niña aprenderá cosas diferentes. Por ejemplo, con el fútbol y el baloncesto aprenderán a respetar las reglas y a trabajar en equipo para alcanzar un resultado. Con las artes marciales descubrirán la necesidad de ser disciplinados y de respetar las normas. Es fundamental no pensar en lo que te gusta a ti, sino en lo que le pueda gustar al niño o niña dependiendo de sus capacidades y habilidades.



En conclusión, la clave para elegir la actividad extraescolar adecuada es escuchar a tu hijo o hija y ayudarle a elegir la actividad que mejor se adapta a sus gustos. También es importante que disfrute y no se sienta presionado por los resultados, de forma que la actividad sea un momento para aprender jugando.