El BNG reclama en el Parlamento un profesor de audición para el CPI Cabo da Area de Laxe

El diputado del BNG en la comarca de Bergantiños, Daniel Pérez, pedirá en el Parlamento de Galicia que se dote al Centro Público Integrado (CIP) Cabo da Area de Laxe de un docente especialista en Audición y Lenguaje (AL) a tiempo completo, tal y como demanda la ANPA, además de reclamar un especialista en Pedagogía Terapéutica para las etapas de educación infantil y primaria.



El BNG fue una de las formaciones política que apoyó la manifestación promovida por el colectivo de padres que se llevó a cabo este sábado en Laxe para reclamarle a la Xunta la dotación de dicha plaza. Y es que según apunta el parlamentario carballés, al colegio laxense no le fue asignado por ahora ningún especialista en AL.

Recortes educativos



Para Daniel Pérez “unha vez máis” ponse en evidencia “a política de recortes do PP en materia educativa, a la vez que apunta que el CPI Cabo da Area “hai un 20% do alumnado con necesidades especiales de apoio educativo, que conta con diagnósticos procedentes de especialistas da sanidade pública”.

La no designación de un docente de AL le parece incomprensible toda vez que nos cursos anteriores este centro contou con profesorado especialista na materia, compartido con outros centros e que durante o período 2023-2024 foille asignada unha vacante completa, atendendo ás moitas necesidades específicas de apoio educativo do alumnado deste centro”.



Pérez entiende que en Laxe siguen necesitando un especialista en AL “a tempo completo” y que incluso procedería una segunda especialista en Pedagogía Terapéutica para educación infantil y primaria “para así conformar una equipo de docentes encargados de proporcionar unha atención e un ensino de calidade ao alumnado de necesidades especiales do centro”.



También recuerda que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tiene derecho a una educación inclusiva y de calidad, “máis o Goberno galego incumpre esa obriga legal”, por lo que acusa al Partido Popular de “ser o responsable do claro retroceso da calidade educativa que se observa no noso país no sector público”.