La Anpa A Granxa recrudece sus quejas aprovechando la jornada de los Santos Inocentes

La Anpa A Granxa no ceja en sus reivindicaciones de mayor dotación de profesorado para el CEIP Bergantiños de Carballo.

El colectivo aprovechó la festividad de los Santos Inocentes para recrudecer sus quejas con la colocación a las puertas del centro, de los típicos muñecos que identifican a quienes son víctima de alguna inocentada y la divulgación del enésimo comunicado.



“A Anpa A Granxa quere denunciar hoxe que é o noso alumnado quen está a pagar a inocentada. Os nenos e nenas do CEIP Bergantiños seguen a sufrir os recortes no ensino público que aplica a Xunta, que non cumpre os seus propios compromisos en materia de atención á diversidade e deixa ó noso alumnado nun nivel de atención moi precario”, declaran en el escrito.



La entidad insiste en que 200 escolares del centro necesitan distintos tipos da apoyo educativo y en que la negativa de la Xunta provocará “un deterioro da edcuación que se ofrece a case 600 alumnos-as”.

Por último, se reafirman en su “vontade inquebrantable de non deixar esta loita mentres non haxa solucións”.