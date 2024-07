Comienza la cuenta atrás para la Festa do Percebe de Corme

La parroquia pontecesana de Corme ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de su evento más popular y esperado, la Festa do Percebe de Corme, cuya 32ª edición tendrá lugar este sábado. Aunque la comisión organizadora adelantó el programa el pasado fin de semana, la presentación oficial de la fiesta tuvo lugar esta martes en la Casa do Concello, y en ella participaron representantes municipales.



También estuvo presente un representante de la cofradía, cuyos perceberios comenzaron ayer la recogida del marisco rey en la zona de O Roncudo para la fiesta. Desde la cofradía expresaron su gratitud al Concello de Ponteceso por el apoyo en la organización de la fiesta y destacaron que este año el evento vuelve a sus orígenes, “sendo os propios percebeiros os encargados de coller a materia prima, cociñala e servila”, dijo.



Además, destacó que este año asistirán “organizadores dunha festa do percebe de Portugal, o que significa que a sona da nosa festa xa é de carácter internacional e dá boa mostra do bo facer da organización”.

El alcalde, José Manuel Mato, hizo un llamado al civismo y al respeto medioambiental, solicitando que la fiesta se celebre “mantendo os espazos limpos e sen perxuízos para os veciños e veciñas”.



Añadió Mato que la municipalidad ha realizado una gran inversión en contenedores, baños públicos y otros servicios para minimizar el impacto ambiental del evento. Mato agradeció al equipo organizativo por su dedicación a este evento tan importante para la comarca, que atrae visitantes de toda España.

Respeto a la tradición

Destacó el regidor la importancia de mantener la tradición y valorar el percebe como un producto emblemático de la Galicia. “A Festa do Percebe é o principal evento turístico do noso municipio, polo que temos que preservalo e coidalo, para que cada ano sigan vindo e desfrutando tantas e tantas persoas”, manifestó. Insistió en la “importancia de manter a tradición e respectar unha festa que xa vai pola súa edición número 32 e pretendemos que siga mantendo a esencia, poñendo en valor o percebe, un produto do mar que nos representa de cara ao exterior”.



Por su parte, el teniente de alcalde, Juan Ramón Vidal, agradeció a los cuerpos de seguridad su labor durante la fiesta, asegurando que harán todo lo posible para que el evento se desarrolle de la manera más segura posible.