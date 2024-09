El PSOE acusa al Bloque de permitir una “anomalía ideolóxica” en Muxía

Los cargos del PSOE provincial siguen expresando su malestar por la moción de censura presentada contra el alcalde socialista Iago Toba en Muxía. Esta vez, el secretario de Política Municipal del PSdeG y alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, acusó al BNG de “permitir unha anomalía ideolóxia” al participar en la moción de censura junto con el PP y los Independientes.



Rodríguez criticó que se dé la alcaldía a Javier Sar, “quen só sumou dos concelleiros e non representa á vontade da maioría da veciñanza de Muxía”. Añade además que “en política hai que saber ver máis aló dos choques persoais”, y que “nese senso debería ser impropio da formación nacionalista facer seguidismo a intereses particulares e escuros que pouco teñen que ver co ben común de Muxía”. Al respecto de la portavoz del BNG de Muxía señala el secretario de Política Municipal que “todo o que non pase pola expulsión do partido, é consentir o sucedido”.