El BNG de Muxía denuncia fugas en la red de agua “cun elevado custe para a veciñanza”

El BNG de Muxía denunció este lunes fugas en la red de agua municipal y facturas de camiones cisterna para el depósito de Prado que suponen “un alto custe para a veciñanza”. Según afirman a través de un comunicado los nacionalistas, hay facturas del verano de 2023 que ascienden a 180.000 euros y este año el gasto supondrá 65.000 euros.



El BNG explica que fueron los habitantes de la zona los que advirtieron a su portavoz, Mercé Barrientos, del tránsito de camiones de agua que “vertían no depósito de Prado durante todo o verán, con descargas diarias, mais unha vez que entraba a auga no depósito volvía a baleirarse inmediatamente, o que podería deberse a que houbera fugas na traída”. El BNG calificó de “irresponsable” la actitud del gobierno “ante a falta de mantemento das infraestruturas das traídas”. Advierte, asimismo, de que en la playa dos Muíños “houbo desde hai meses un auténtico surtidor debido a unha fuga das conducións que van ás duchas”, situación que también se repitió en el lugar de Ozón.



Mercé Barrientos manifestó que “é abraiante o desinterese do goberno municipal durante os últimos meses en adoptar medidas para evitar perdas de auga”.