Milei no pedirá perdón al Gobierno español tras llamar "calaña" a Sánchez y "corrupta" a su mujer

El presidente de Argentina, Javier Milei, no pedirá disculpas al Gobierno español a su regreso al país suramericano este lunes, después de la crisis diplomática abierta en la víspera a raíz de sus afirmaciones en un acto público en Madrid.



Esa fue la idea lanzada en las últimas horas por miembros del Ejecutivo argentino, después de la participación del mandatario en un evento organizado este domingo por Vox (ultraderecha) en la capital española, en el que Milei, además de arremeter contra el socialismo y el Estado presente, calificó de "calaña" al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y tildó a su esposa, Begoña Gómez, de "corrupta".



A causa de estas manifestaciones, el Ejecutivo español llamó a consultas 'sine die' a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, y exhortó a Milei a pedir "disculpas públicas".



"No sé por qué tanta ofensa. No siento que deba de pedir disculpas. No corresponde", afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos, uno de los hombres fuertes del Gobierno argentino.



En declaraciones efectuadas el domingo por la noche al canal Todo Noticias (TN), el titular del Interior dijo que no hay "una crisis con España, en todo caso una discusión con el presidente" de ese Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.



"Recuerdo la campaña electoral cuando Sánchez le dedicó un spot a (el excandidato presidencial peronista) Sergio Massa. No sé por qué se queja ahora. Parece que está molesto porque Milei fue a un acto público invitado por un partido político opositor", agregó.



Además, Francos se escudó en que el mandatario "no hizo mención" a ningún nombre en su discurso, por lo que es una interpretación de las autoridades españolas considerar aludidos a Sánchez y Gómez.

También el portavoz presidencial, Manuel Adorni, habló con el canal La Nación+ (LN+) y abundó en esas ideas.



"Pueden esperar tranquilos que no va a haber una disculpa", indicó el vocero de Presidencia, uno de los rostros más visibles del Ejecutivo.



Adorni aseveró que "el presidente no va a pedir disculpas porque no tiene por qué" e insistió en que "no hizo mención a Begoña".



Previamente, en un mensaje en redes sociales, había expresado su deseo de que España, en algún momento, pida "sinceras disculpas" a Milei tras tratarlo "de odiador, de negacionista, de 'ingerir sustancias', de autoritario, de anti-democrático y de ser gente 'muy mala'".



Sánchez, que había apoyado en la campaña argentina al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, nunca felicitó a Milei por su triunfo el 19 de noviembre pasado y tampoco acudió a la toma de posesión del mandatario, que tuvo lugar el 10 de diciembre, pues España estuvo representada por el jefe de Estado, el rey Felipe VI.



El pasado 3 de mayo, el ministro español de Transporte, Óscar Puente, sugirió durante una charla pública que el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha) "ingería sustancias", lo que llevó a la Oficina del Presidente a publicar un comunicado de "repudio".



No obstante, el texto atacó a Sánchez, a su esposa y a las políticas del Ejecutivo español.



El pasado sábado, Sánchez señaló que la "internacional ultraderechista" -en referencia al acto de Vox en Madrid que contaba con líderes como Milei, la francesa Marine Le Pen, la italiana Giorgia Meloni o el chileno José Antonio Kast- eligió España para encontrarse porque su sociedad representa "todo lo que ellos detestan y odian".

PP acusa al Gobierno de exagerar con Milei: La mujer de Sánchez no es un asunto de Estado

El PP ha acusado al Gobierno de "exagerar muchísimo" al llamar a consultas a la embajadora en Argentina como reacción al ataque del presidente argentino, Javier Milei, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez, a quien llamó corrupta durante un acto de Vox en Madrid.



"Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible rotura de las relaciones con Argentina es exagerar muchísimo", ha afirmado este lunes el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, en una entrevista con COPE.



González Pons ha denunciado que el discurso de Milei es una "intromisión en política nacional" y un espectáculo "chocante", apuntando que el presidente de Argentina no puede venir en su primer viaje a España sin saludar al rey, al Gobierno ni al Parlamento, entrar en un acto político de un partido "y remover la política española".



Sin embargo, el partido de Alberto Núñez Feijóo no comparte la reacción del Gobierno porque "la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado" y los argentinos que viven en España, los españoles en Argentina o las empresas "no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer".



"Para no dar explicaciones es una particular, pero para romper relaciones con Argentina es casi la reina de España", ha afeado González Pons, que también ha sostenido que Begoña Gómez ha designado abogado en el procedimiento en su contra lo que ve muestra de que va a enfrentar "alguna dificultad en el futuro inmediato".



El PP se ha quejado además de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, haya contactado con este partido para que defienda a Pedro Sánchez, y no para informar de asuntos como la negociación sobre Gibraltar.



González Pons ha censurado la comparecencia este domingo de Albares, que ha comparado con un programa de televisión para el público infantil, y ha reclamado "política de adultos".

Díaz critica a la CEOE por acompañar a Milei "a sabiendas" de lo que iba a decir

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado al líder de la CEOE, Antonio Garamendi, por acompañar este fin de semana al presidente de Argentina, Javier Milei, "a sabiendas probablemente de lo que iba a decir", en referencia a lo que califica de "insultos al Gobierno de España".



En declaraciones a los medios antes de participar en un acto de Sumar, Díaz ha reprochado al "empresariado español con el jefe de la patronal a la cabeza" el encuentro mantenido este fin de semana con el presidente de Argentina.



"Siento muchísimo que el empresariado español haya acompañado al señor Milei este fin de semana, a sabiendas ya que no es la primera vez que insulta al Gobierno español y a sabiendas, probablemente, de lo que el presidente argentino iba a decir. Ha sido un gran error", ha dejado claro Díaz.



Díaz no ha considerado "casual" que Milei y "las fuerzas que le acompañan" se hayan reunido este fin de semana en Madrid, por lo que ha dejado claro que "más que nunca hemos de avanzar en la justicia social y por ensanchar la democracia en España".



Así, la también ministra de Trabajo ha subrayado que luchará por "más justicia social, más derechos para los trabajadores y las trabajadoras y más democracia económica".