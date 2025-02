Vendaval continúa movilizándose para salvar el Monte da Ruña

La plataforma Vendaval de la Costa da Morte llevó a cabo este domingo una andaina en Mazaricos para salvar el monte da Ruña, amenazado por los nuevos proyectos eólicos. Los participantes salieron desde el alto de A Ruña y remataron en el castillo de Brandufe, con pancartas en contra de los parques eólicos que amenazan toda la zona. Además, en ese lugar está prevista una estación de bombeo que perjudicaría gravemente todo el entorno, según las entidades en defensa del medio natural.



La plataforma Vendaval y Salvemos a Ruña ya llevan tiempo protestando contra los proyectos que se pretenden llevar a cabo en este lugar. La estación de bombeo reversible supone la construcción de una balsa de 12 hectáreas que equivalen a 12 campos de fútbol o de dos balsas más pequeñas y de dos tubos de casi 4 kilómetros que unirán la balsa por el encoro de Santa Uxía, por donde subirían el agua para después lanzarla generando energía eléctrica.



Además de denunciar los fines especulativos de las empresas promotoras, las entidades alertan sobre los daños que pueden sufrir los manantiales de agua de esa zona, de donde se abastecen los vecinos de varios concellos.



Por otra parte, desde la plataforma Vendaval critican el nuevo plan eólico que la Xunta acaba de anunciar, que, según dicen, ya nace siendo “unha absoluta fraude”. “A súa finalidade non é planificar a implantación ordenada da eólica no país, senón reafirmar a vontade clara e inequívoca da Xunta de Galiza de burlar as decisións xudiciais de esquivar as paralizacións cautelares de proxectos eólicos”, afirman.



En el caso del parque eólico de A Ruña solicitan la paralización de este proyecto de forma inmediata y alertan que será muy perjudicial tanto para los vecinos como para el medio natural. La entidad continuará con medidas de protesta para evitar su instalación.