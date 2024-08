Multitudinaria procesión en Malpica

La tradicional procesión marítima para honrar a la Virgen del Carmen puso punto final este domingo a las Festas do Mar más polémicas y atípicas de Malpica. Numerosas personas participaron en la comitiva por tierra y mar, con la imagen y el pendón a bordo de Os Leluchos y Monte Blanco, las mismas embarcaciones del pasado año. El mal tiempo impidió hacer todo el recorrido, pero la fe y devoción permaneció intacta durante todo el trayecto.



La Asociación Mallas de Area, hasta ahora responsable de la fiestas, emitió ayer un comunicado para responder a las acusaciones del exedil de Festexos, Alfredo Cañizo, aunque insiste que no quiere descalificar a nadie. El escrito firmado por el presidente, Eloy Vilas, remata destacando que no es su objetivo el cese de ningún concejal y subraya que “se alguén o fixo posible non foi para nada esta asociación senón a presión popular da cidadanía malpicá a raíz da errática e reiterada traxectoria no desenvolvemento das súas funcións públicas cos veciños e co tecido asociativo deste municipio, onde o tropezo con nós foi simplemente a gota que colmou o vaso”.