Malpica no tendrá este año Festas do Mar

Malpica se quedará este año sin sus esperadas Festas do Mar. Según anunció este domingo la Comisión de Fiestas, después de su primer anuncio de que no organizarían los festejos, intentaron acercar posturas con el gobierno municipal, pero no fue posible.



Nuevamente los miembros de la comisión apuntan contra el concejal Alfredo Cañizo, a quien acusaron de sobrepasar “unha nova liña vermella propiciando descualificacións persoais cara a nós desde o primeiro momento”.

En el comunicado que publicaron en las redes sociales, la asociación Mallas de Area, indica que “tan só as peticións recibidas por parte do alcalde e do concelleiro de obras, pedíndonos que reconsiderasemos a situación, fixo que demoraramos ata o de agora a decisión”, que ya es irreversible.

Así, zanjan que la asociación “definitivamente non se fará cargo da organización das Festas do Mar 2024”.