Las conductas poco cívicas se repiten y afean varios municipios de la Costa da Morte

Las conductas poco cívicas de algunos vecinos se siguen repitiendo en la Costa da Morte, afeando municipios eminentemente turísticos este verano. Solo esta semana este tipo de conductas se han registrado en Malpica y Muxía, con gran cantidad de voluminoso tirados en plena calzada.



En el municipio malpicán esta mala imagen se produce con más frecuencia de la deseada en la zona de O Ventorrillo, donde suele ser común encontrar al lado de los contenedores sillas, colchones, radiadores o tendederos. En esta misma área, en los últimos días han aparecido muchos muebles de madera a los que se unieron hace poco cuatro colchones, dos camas y dos butacas viejas.



En Muxía ha sido el propio Concello, a través de sus redes sociales, el que ha denunciado estas conductas vistas este fin de semana. “Unha minoría non pode perxudicar á maioría que fan un uso responsable do servizo de recollida”, afirman añadiendo que no había aviso para depositar estos residuos (sofás, muebles de madera), que no se corresponden con lo regulado.