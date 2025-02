El PSOE exige a la Xunta una solución urgente ante la falta de policías locales en A Laracha

El PSOE instó a la Xunta a que actúe con responsabilidad y busque soluciones inmediatas ante la situación de A Laracha, que lleva ocho meses sin efectivos de la policía local y, desde diciembre, tampoco cuenta con auxiliares. Patricia Iglesias, parlamentaria socialista, presentó una pregunta en la Comisión Institucional del Parlamento, donde criticó la falta de coordinación por parte del gobierno gallego en este asunto.



La situación, según Iglesias, afecta directamente a la seguridad y al orden en el municipio. “Explíquenlles aos veciños e veciñas da Laracha que non vai haber policía para regular o tráfico nas saídas dos colexios, cando hai feira en Paiosaco, nas festas municipais ou no seguimento dos casos activos de violencia de xénero”, señaló. La parlamentaria insistió en que la Xunta debe “deixar de tirar balóns fora” y buscar soluciones a través de la cooperación entre administraciones.



En mayo, todos los efectivos de la policía local de A Laracha se dieron de baja médica, lo que llevó al gobierno gallego a autorizar la contratación de tres auxiliares durante seis meses, hasta diciembre. Sin embargo, Iglesias denunció que estos auxiliares incurrieron en irregularidades al imponer sanciones y levantar actas de denuncia falseando los números de identificación, ya que carecían de competencia para hacerlo.



La socialista también cuestionó la falta de supervisión de la Xunta sobre estos auxiliares, asegurando que “os auxiliares se extralimitaron nas súas funcións e non contaron coa supervisión dunha persoa titular da policía local”. Exigió al gobierno que cumpla con su obligación de coordinar y mediar para resolver este problema, y no descartó la posibilidad de solicitar el nombramiento y supervisión directa de auxiliares si fuera necesario. “A Xunta non pode seguir mirando para outro lado cando estamos diante de indicios certos de irregularidades e dunha evidente falta de seguridade no municipio”, subrayó.