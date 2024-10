Familias y docentes protestan por los recortes en el instituto larachés

El IES larachés Agra de Leborís vuelve a protestar por los recortes educativos en el centro. Este jueves realizará una concentración delante de las instalaciones y el próximo lunes lo harán delante del Concello.

Las familias y los docentes critican que a la falta de espacio físico en las aulas para acoger a todo el alumnado en buenas condiciones se suman el recorte de un profesor especialista de Pedagogía Terapéutica (PT), un docente menos que el curso anterior y 10 alumnos de Bachillerato tienen que cursar materias troncales de Física, Latín y Griego de forma online por falta de profesorado.



Insisten en que desde el año 2019 perdieron 6 docentes en el instituto, a pesar de tener 90 alumnos más. Para las familias, esta situación es “un escándalo” y anuncian que si la Consellería de Educación no atiende a sus peticiones se movilizarán todos los viernes. “Non admitimos este ensañamento da Consellería co IES”, subrayan. En la concentración de hoy (12.20 horas) participarán familias, docentes y alumnado.

También en el CEIP Vila de Cee protestan por los recortes y las familias no enviarán a sus hijos a clase mañana. La falta de especialistas y de docentes de apoyo son las principales quejas.