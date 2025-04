Tu chat, zona segura: Google bloquea las fotos de desnudos no solicitadas

En un esfuerzo por combatir el creciente problema del envío de imágenes de desnudos no solicitadas, Google ha implementado una nueva función de seguridad diseñada para alertar a los usuarios antes de que vean este tipo de contenido. Esta herramienta, integrada directamente en la aplicación Mensajes de Google, busca ofrecer una capa adicional de protección y control sobre la experiencia digital de los usuarios.

La mecánica detrás de esta función es relativamente sencilla pero efectiva. Utilizando la inteligencia artificial, el sistema analiza las imágenes entrantes y, en caso de detectar contenido potencialmente explícito, difumina la imagen y muestra una advertencia al usuario. Esta notificación le da la opción de elegir si desea ver la imagen o bloquear al remitente.

Análisis local

Es importante destacar que todo el proceso de detección y desenfoque se realiza directamente en el dispositivo del usuario, lo que garantiza que las imágenes nunca se envían a los servidores de Google, preservando así la privacidad del contenido y de los usuarios.

Esta nueva funcionalidad se activará de forma predeterminada para cuentas de usuarios jóvenes supervisadas a través de Family Link y para adolescentes que utilicen la aplicación sin supervisión. Los usuarios adultos tendrán la opción de activar o desactivar esta función según sus preferencias en la configuración de Mensajes de Google.

Además de la advertencia visual, la función también proporciona recursos útiles para aquellos que reciben este tipo de contenido, ofreciendo información sobre por qué las imágenes de desnudos pueden ser dañinas y cómo buscar ayuda en caso de ser necesario. También se incluye la opción de bloquear fácilmente al remitente del mensaje.

Mayor control

Google subraya que esta función no es infalible y que, en ocasiones, podría no detectar imágenes explícitas o alertar sobre contenido que no lo es. Sin embargo, representa un paso significativo hacia la creación de un entorno digital más seguro y respetuoso, otorgando a los usuarios un mayor control sobre el contenido al que están expuestos.

Estas herramientas se vuelven cada vez más importantes para proteger a los usuarios del impacto negativo que pueden tener las imágenes no solicitadas y para fomentar una comunicación en línea más consciente y considerada. La implementación de esta función por parte de Google demuestra una respuesta activa a las preocupaciones de los usuarios y un compromiso con la seguridad digital.