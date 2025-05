A RAG homenaxea o 17 de maio ás cantareiras coa música das Tanxugueiras

A Real Academia Galega (RAG) celebrará o vindeiro 17 de maio desde Malpica (A Coruña) o Día dás Letras Galegas 2025 cunha homenaxe ás cantareiras no que non faltará a música das Tanxugueiras.



A RAG informou este martes de que a sesión extraordinaria e pública do Día das Letras Galegas celebrarase no centro cívico e cultural de Malpica, onde naceron as Pandeireteiras de Mens, que son Prudencia Garrido, Asunción Garrido e Manuela Lema.

Este 17 de maio está dedicado a elas e tamén ás cantareiras de Cerceda Adolfina e Rosa Casás Rama e a pandereteira de Muxía Eva Castiñeira.



No pleno, que comezará ás 12.30 horas, pronunciaranse as alocucións académicas de Ana Boullón, impulsora da candidatura; de Antón Santamarina, coautor do ‘Cancioneiro popular galego’ xunto a Dorothé Schubarth; e Xesús Alonso Montero, expresidente da RAG. A parte musical contará coas Tanxugueiras, un grupo que é, segundo a Academia, un “exemplo das novas vías da tradición reinterpretada desde a modernidade”.



O programa deste 2025 reivindica o legado das mulleres de pobo que, como as protagonistas destas Letras Galegas, foron principais creadoras e transmisoras da poesía popular oral.

A súa continuidade pódese ver en novas voces como as de Aida Tarrío e Olaia e Sabela Maneiro, integrantes de Tanxugueiras, pero tamén doutros grupos como Milladoiro, Mondra ou Leilía.

Aos asistentes ao pleno, de entrada libre, entregaráselles unha edición de ‘Por que non hei de cantar?’, ao coidado do musicólogo Manuel Rico Verea.

A RAG tamén celebra o día na rede con seccións como Primavera dás Letras, adicada ao público infantil, ou a serie documental ‘Cantar é porque quero’. Este mes estrearanse varios episodios da serie ‘O seminario de onomástica responde’.