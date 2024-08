El museo carnotán A Caseta de Pepe do Cuco recibe más de 500 visitas desde su apertura

A Caseta de Pepe do Cuco, el primer museo automatizado de Galicia que se encuentra en Carnota, ha recibido un total de 531 visitas desde su apertura al público desde su apertura al público en el mes de junio. La entrada al museo es libre todos los días del año y durante 24 horas al día. Se realiza a través de un código QR y un formulario en el que se puede elegir el idioma en el que hacer la visita, de momento disponible en gallego, castellano e inglés.



El alcalde de Carnota, Juan Manuel Saborido, asegura que “o comportamento do museo nestes meses parece confirmar que o obxectivo básico desta instalación estase a conseguir e non é outro que garantir o funcionamento cotiá do museo, independentemente de que o Concello de Carnota ou calquera administración poida destinar os recursos para mantelo aberto ao público”.



Añade, además, que ahora cualquier persona que llegue al municipio en cualquier momento puede conocer su historia local, algo que no ocurre en ningún otro lugar, tal como subraya el regidor. El pasado miércoles recibió la visita del conselleiro do Mar.