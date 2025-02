Los populares de Fisterra logran aprobar su enmienda para la ejecución del POS

El pleno de Fisterra aprobó el POS+ 2025, pero no el documento presentado por el gobierno local, sino el enmendado por el PP. Los populares, con cinco ediles en la corporación, sacaron adelante su propuesta con el apoyo de Francisco Martínez Traba, concejal de AV y exmiembro del gobierno. Los dos representantes del PSOE votaron en contra y los dos del gobierno se abstuvieron.



“Os veciños de Fisterra teñen que saber que foi o Partido Popular o que logrou que o Concello non perda preto de 400.000 euros que estaban en perigo pola debilidade dun goberno local incapaz de sacar adiante as súas propostas no pleno”, señaló el portavoz municipal del PP, Luis Insua, en un comunicado. Aseguró que sus iniciativas permitirán hacer una “fuerte apuesta” por obras en Alcalde Fernández, Escaselas y en la conexión de O Sisto con Alto do Caribio. “Son actuacións que grazas á enmenda van a poder executarse nun prazo curto de tempo e que na proposta da alcaldía perdíanse no POS complementario. Desta forma, os cartos do gasto corrente van para estas actuacións urxentes”. incidió Insua.



Sin embargo, la alcaldesa, Áurea Domínguez (AV), expresó su descontento a través de sus redes sociales. “Nunca deixarei de sorprenderme de que haxa xente a quen non lle importe o benestar dos fisterráns e poñan por riba de todo o querer enterrar o equipo que está gobernando, deixándoo con importes mínimos para gastar en Fisterra”.



Domínguez señala que la propuesta del PP hace perder a Fisterra un total de 82.642,74 euros destinados a gastos corrientes de primera necesidad, poniendo como ejemplo la luz y el mantenimiento de los servicios municipales. Añade la regidora que el resto de la oposición valoró que el importe para gastos corrientes es tan necesario como las propias obras “para garantizar aos veciños un benestar merecido”. Afirma que las dos propuestas –la del gobierno y la del PP– incluyen las mismas obras. “Seica a política é así de rastrera. A miña non”, opina.



El PP, a su vez, hace un llamamiento a la “responsabilidade” de un gobierno local “refén da súa debilidade” que, afirma, están ganando “moi cara” los vecinos de Fisterra.