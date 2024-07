El tiempo frena las ventas del comercio en Galicia: “La mercancía sigue en las tiendas”

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, reconoce que el tiempo, con temperaturas todavía frescas y precipitaciones más copiosas de lo habitual para esta época del año, está frenando las ventas en esta campaña de rebajas, tanto en el sector textil como en las tiendas de calzado.



“Aunque las rebajas son ya algo simbólico, porque ahora hay descuentos prácticamente durante todo el año, es cierto que la climatología no está ayudando y la situación en este momento es difícil, porque la mercancía sigue en las tiendas”, ha declarado Seijas.



El presidente de los comerciantes gallegos reconoce que la campaña “no está resultando como se esperaba” y, en parte, culpa al tiempo de esta situación, porque el hecho de que no haya llegado todavía un verano al uso, “frena las ventas”.



“Está todo muy parado”, afirma abiertamente José Maria Seijas. “Si no se pueden poner las prendas que ofertan los comercios, para qué va a comprarlas la gente. Para qué va a ir al comercio a comprarse ropa si luego no puede lucirla”, porque el tiempo no se lo permite, apostilla.



En ese sentido, recuerda que “los dos sectores más importantes para las rebajas son el textil y el calzado”. E indica que ambos “venden productos de temporada”, pero “si el tiempo no ayuda, la gente no compra esos artículos de temporada y se paran las ventas”. Realmente, “la situación es difícil” para los comerciantes, lamenta.