Zas y Carballo preparan sus carreras populares del fin de semana

El sábado y domingo próximos se disputan dos de las carreras populares de referencia en la Costa da Morte. El 1 de junio la cita es en Zas y al día siguiente todas las miradas confluirán en el callejero carballés con motivo de la disputa de la 10K y la 5K.



La carrera zasense llega este año a su novena edición y forma parte del X Circuito Correndo pola Costa da Morte.



Tanto la línea de salida como de llegada para las distintas pruebas estará situada en la Praza do Concello.

A las 16:30 horas se dará la salida a la prueba Sub 10; a las 16:45 comenzará la de categoría Sub 12; a las 17,30 horas, la Absoluta 3K contra el Cáncer; a las 17:32, las Sub 14, 15 y 16; a las 18:15 la 10K sénior, M-40 y M-50; finalmente, a las 19:30, se dará la salida a los pitufos.



El plazo de inscripción cierra a las 23:50 horas de este martes.

La cita carballesa



La10K de Carballo alcanza este domingo su duodécima edición. Tanto la carrera de 10.000 metros como la de 5.000 están homologadas. Esta última está incluida en el Campeonato de Galicia de 5K en ruta, por lo que acudirán a Carballo los mejores atletas gallegos de la especialidad.



La salida y la meta estarán situadas en las calles Gran Vía y Desiderio Varela (5K).



Este año la las obras de prevención del riesgo de inundaciones y el plan de tráfico en vigor han obligado a introducir modificaciones en el circuito.

Los corredores-as de la 10K saldrán a las 10 horas; a las 11:00 comenzará la 5K; a las 11:40, la Sub 14 y Sub 12; a las 12:25, la Sub 10; y a partir de las 12:40, los pitufos y biberones.

Las inscripciones pueden formalizarse en la web carreirasgalegas.com