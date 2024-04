Valentín González Formoso felicita al Basket Xiria tras lograr la permanencia

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitó en la tarde de ayer a la Escola Basket Xiria en “su casa,” el Vila de Noia.

A la visita acudieron el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, el diputado provincial de Deportes, Antonio Leira, y el presidente del club, Primitivo Reguera, asistiendo todos ellos a varios entrenamientos de equipos de formación del club carballés.



Formoso quiso felicitar al Calvo Basket Xiria por lograr la permanencia un año más en Liga EBA, así como por su “gran traballo de promoción do baloncesto que se realiza na Escola de Basket Xiria, na que adestran e compiten 120 rapaces e rapazas en diferentes categorías.”

El presidente provincial añadió que “Xiria é un gran exemplo da importancia de promocionar o deporte desde a base para chegar ao máis alto. Por iso para a Deputación da Coruña é un orgullo poder colaborar con eles no mantemento das súas actividades, que tamén inclúen numerosas acción e colaboracións no ámbito social con entidades da comarca.”



El Xiria es una de las 128 entidades deportivas que se benefician de las ayudas de la Diputación de A Coruña, en su caso, con 30.865 euros.