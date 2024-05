Última jornada en Primera Autonómica con despedida incluida

Los equipos de la comarca finalizaron este domingo la liga en Primera Autonómica, con tres victorias –Fisterra, Dumbría y Club do Mar– y dos empates –Baio y San Lorenzo– para despedir la temporada.

El partido más emotivo fue el vivido en As Pedreiras, pues se rindió homenaje a Sergio Collazo “Puyol”, portero y capitán del San Lorenzo de Berdillo, que cuelga los guantes tras 22 temporadas en activo.

“Moitas grazas por todo capitán. O San Lorenzo non pode entenderse sen ti. Grazas por estar nas boas, nas malas e ser unha man amiga para todos os que pasaron por este clube”, dice el club en sus redes sociales. “Moita sorte no que te propoñas e recorda que o SanLo sempre será a túa casa e ti o xogador máis grande da súa historia”, añade.



En cuanto al partido entre San Lorenzo y Praíña finalizó 2-2, lo que deja a los de Berdillo en la decimoquinta con 39 puntos. Juanjo fue el goleador de los locales, abriendo el marcador cuando tan solo iban tres minutos de juego. Tras el empate del Praíña, ponía de nuevo al San Lorenzo por delante en el minuto 40, pero en el 76’ los visitantes hacían el definitivo 2-2.



El otro empate de la jornada fue el conseguido por un ya descendido Baio en el campo del Calo (5-5). MC fue el autor de los cinco goles baieses con una gran remontada. Y es que el Calo iba ganando 5-1 en el minuto 62, pero a partir de ahí llegó la reacción de los blanquiazules con MC como protagonista.



Por su parte, el Fisterra goleó 5-1 al Valiño en Ara Solis, finalizando la liga brindando un triunfo a su afición y en la octava posición. Diego Estévez, autor de un “hat-trick”, adelantaba al Fisterra pasada la media hora, resultado con el que se llegaba al descanso. Al poco de comenzar la segunda parte, un tanto en propia meta subía al marcador el segundo gol de los locales. Recortaban los visitantes, pero Diego Estévez (minutos 76 y 84) y Adrián López (minuto 80), sentenciaban el choque.

A su vez, el Dumbría se impuso en casa al Bertamiráns (1-0) con un solitario tanto de Fabio Blanco que llegaba en el 73’. Séptima plaza para el Dumbría.



En cuanto al grupo coruñés, el Club do Mar de Caión se impuso 4-2 al Narón, finalizando así la competición en la novena plaza con 50 puntos. Luis González abría el marcador en el 14’ y tan solo dos minutos más tardes Tiago Mendes anotaba el segundo. Recortaba el Narón, aunque Ashier y Óscar Regueira se encargaban de incrementar la ventaja en el marcador.