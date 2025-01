Tiago Rodríguez : “Quiero encontrarme bien y recuperar sensaciones”

Ha salido Christian Molina y ha llegado Tiago Rodríguez. El centrocampista de 24 años recala en el Bergantiños hasta el 30 de junio procedente del Arenteiro y en calidad de cedido con el objetivo de aportar soluciones en cualquiera de las posiciones de la medular. Jorge Cuesta ya le ha incluido en la convocatoria para hoy ante el Guijuelo.

¿Cómo se produjo su fichaje por el Bergantiños?



Estaba teniendo pocos minutos en el Arenteiro y tomé la decisión de salir cedido, sobre todo para recuperar sensaciones y tener más protagonismo. Surgió la oportunidad del Bergantiños, que es un equipo que me llama la atención y se hizo todo muy rápido y el miércoles ya entrené con el equipo.

¿Ha hablado más con el entrenador o con el director deportivo?



He hablado con los dos; tanto con el míster como en el director deportivo y, como digo, fue algo bastante rápido. Me convenció, sobre todo, el estilo de juego del equipo, que es bastante llamativo y creo que puedo encajar bastante bien en él. El factor de la proximidad, de recalar en un equipo gallego a falta de cuatro meses para que termine la temporada, también me hizo decantarme.

¿Qué conoce del Bergan?



Lo que conozco es de jugar toda la vida, desde categorías inferiores. Incluso creo que jugué en las instalaciones algún torneo cuando era muy pequeño. Jugué contra ellos en Tercera, en Segunda Federación... Todo el mundo me ha hablado súper bien del club. En cuanto al pueblo no lo conozco mucho, pero seguro que en estos meses me va a dar tiempo.

¿Qué le pedirá Jorge Cuesta a nivel futbolístico?



Me imagino que me pedirá que me adapte rápido al estilo de juego del equipo, que pueda dar continuidad al juego en muchas situaciones de los partidos, ya que es un equipo que es muy ofensivo, que ataca mucho, que tiene mucho balón y que pueda aportar también números y tener mucha llegada.

¿Cómo ha sido su primera toma de contacto con el equipo?



La primera toma de contacto ha sido muy buena. Todo el mundo me ha acogido súper bien. Hay algún jugador con el que compartí vestuario y hay muchos otros que ya conocía de jugar contra ellos. En los entrenamientos hay mucho ritmo. Hay gente con muy buen pie, con mucha calidad.

¿Qué puede aportar Tiago?



En el día a día trabajo y en los partidos también. En aspectos del juego, darle continuidad al juego, pisar área y ayudar también en la construcción. Sobre todo puedo aportar cosas con balón pero sin él también puedo dar mucho trabajo.

¿En qué posiciones del campo puede aportar en el 1-4-3-3 habitual del Bergan?



En los últimos años, en categorías sénior, he jugado en todas posiciones del medio, tanto de ‘6’, como de ‘8’ e incluso de ‘10’. La temporada pasada y en algún momento en el Ourense también jugué tirado a banda izquierda, aunque es la que menos me gusta. Me encuentro cómodo en cualquiera de las posiciones del medio pero, si me dan a elegir, prefiero un poco más adelantado.

El Bergan está en mitad de tabla, pero cerca del playoff y no muy lejos del playout.



El objetivo del equipo nos lo vamos a marcar nosotros mismos. Es una categoría en la que no te puedes dejar engañar por la posición en la que estás porque igual te ves cerca del playoff, como ahora que estamos a un partido, pero como te confíes y pienses que vas a ganar fácil a los equipos de abajo, pierdes dos partidos y te sitúas en una zona peligrosa. Esto nos sucedió en el Ourense. Empezamos la segunda vuelta arriba, estuvimos casi dos meses sin ganar y al final acabamos jugando el playout. Todo va a depender de nosotros y lo importante es empezar bien el año.

¿Cuáles son los objetivos de Tiago a nivel personal?



Crecer como futbolista, encontrarme bien y recuperar las buenas sensaciones que no he tenido en los últimos meses pero, sobre todo, disfrutar del fútbol.

¿Qué ha significado para Tiago competir en Primera RFEF?



He disfrutado mucho de la categoría, pero si me tuviera que quedar con un recuerdo sería con el debut en el campo del Nástic. También recuerdo mucho el empate en Riazor en la última jugada de partido y ganar en el Anxo Carro al Lugo.