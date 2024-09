Primera derrota del Bergan

El Bergantiños sufrió la primera derrota de la temporada en su visita a O Vao, donde un Coruxo que no había sumado ningún punto en las dos primeras jornadas de liga consiguió superar al cuadro carballés con un gol del lateral izquierdo Álvaro Naveira, canterano del Deportivo, en el minuto 92.



Después de una primera mitad con alternancia en el juego y quizá con más precisión del Coruxo que del Bergantiños, la escuadra local dirigida por David de Dios tomó ventaja en el marcador en el minuto 58 al aprovechar un error defensivo del conjunto carballés. De un saque de banda, el Coruxo encontró un hueco importante por el carril central. Iago Martínez salió a perseguir al punta y Willy arrancó con fuerza desde la medular para dejar atrás a Uzal y plantarse con facilidad en el área. Terminó la acción con un tiro raso y cruzado difícil para Santi. 1-0. Demasiado fáciles para los locales.



La reacción del Bergantiños llegó a falta de dos minutos para el 90. En teoría, en el mejor momento posible. El equipo de Jorge Cuesta sacó petróleo de un centro lateral del mediocentro Manu Núñez, que estaba pegado a la línea de cal izquierda del ataque del cuadro carballés. El coruñés puso el cuero con la diestra al corazón del área. La pelota fue despejada por Willy, autor del 1-0, pero con la peor dirección posible; justo a donde se encontraba Pachón, centrado y unos centímetros dentro de la zona de castigo. El punta que llegó este verano al Bergan, controló y ejecutó a alta velocidad soltando un latigazo a la escuadra imparable para Esteban.



Un punto a domicilio después del empate en la primera jornada en Guijuelo y de la victoria en casa contra el Real Avilés era más que valioso para el Bergantiños, que no fue capaz de mantener el 1-1 en el tiempo de añadido. El colegiado asturiano Alonso Luiña decretó seis minutos más, pero al Coruxo no le hicieron falta más que dos. También fue en una situación de centro lateral. Álex Rey (ex del Rápido de Bouzas) puso la pelota desde la derecha al segundo palo, donde apareció totalmente solo el lateral izquierdo Álvaro Naveira, canterano del Deportivo. El coruñés se permitió hacer un control hacia delante, pero se le fue un poco largo y Santi Canedo llegó a tapar bien, pero el rechace volvió a caerle al futbolista del Coruxo, que mandó la bola al fondo de las mallas con un remate rápido.

Ficha técnica:

Coruxo: Esteban; Johan (Pereiro, min.71), Andriu (Nacho Fariña, min.62), Borja Marchante, Naveira; Guido, Willy; Álex Pérez (Álex Rey, min.71), Juan Serrano (Hugo Rodríguez, min.87), Youssef (Binke, min.62); Brais Penela.

Bergantiños: Santi Canedo; Currás (Ángel Bastos, min.59), Cristian Moreno, Iago Martínez, Tijan (Fito, min.77); Manu Núñez, Uzal (Longo, min.77), Álex Ramos (Remeseiro, min.59); David Álvarez (Lucas Antañón, min.59), Álex Pachón, Omar.

Goles: 1-0, min.57: Willy. 1-1, min.88: Álex Pachón. 2-1, min.92: Naveira.

Árbitro: Alonso Luiña (Asturias). Amonestó a Brais Penela; y a Omar, Uzal.