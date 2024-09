Pablo Torreira: "Si mantenemos la regularidad que nos faltó otros años, el Sofán acabará arriba"

El Sofán empezó la presente temporada de Preferente con una importante victoria en el campo del Galicia Mugardos y este domingo debuta ante su afición enfrentándose en O Carral (17.30 horas) a un Lemos que viene de caer en casa ante el Sigüeiro por un claro 0-3.

Pese a este mal comienzo del equipo lucense, Pablo Torreira, técnico del conjunto carballés, espera un choque complicado y alerta de que sus jugadores tendrán que salir al campo con la máxima concentración para tratar de sumar 3 nuevos puntos y así redoblar la confianza del plantel.



Torreira se declara muy satisfecho con la imagen que mostró el equipo en tierras ferrolanas. “Completamos un partido muy serio ante un rival que tiene uno de los mejores ataques de la categoría. Hicimos un gran trabajo en defensa y apenas concedimos ocasiones, mientras que en ataque pudimos marcar más goles, sobre todo al principio”, dice.



Otra de las facetas que destaca del choque de Mugardos, además de la fortaleza defensiva, es que “conseguimos hacer mucho daño en las acciones a balón parado”.



El técnico espera que los suyos sigan en esa línea en las próximas jornadas: “Vamos a intentar ser más regulares que los últimos dos años porque esa regularidad es la que te permitirá estar arriba en la tabla”.



Con todo, el declarado objetivo de salida no es otro que “asegurar cuanto antes la permanencia para, a partir de ahí, intentar quedar entre los cinco primeros, lo que nos garantizaría la posibilidad de luchar por el ascenso de categoría”.

De todas formas, recuerda que habrá cuatro descensos directos, más los posibles arrastres, por lo que augura “una liga mucho más competida que otras temporadas”.



Antes de la sesión preparatoria que iba a dirigir en la noche del jueves, el preparador hizo una valoración del Lemos, el rival del próximo domingo, y no duda en calificar el 0-3 que sufrió el pasado domingo como un accidente propio de las alturas de la temporada en las que estamos.

“Los de Monforte son un equipo que en los últimos tiempos en O Carral siempre nos creó complicaciones, por lo que en absoluto espero un partido fácil. La primera jornada de liga no deja de ser una toma de contacto con la competición por lo que ese 0-3 no puede servir de referencia sobre el nivel real del Lemos. Además, no hay que olvidar que el Sigüeiro FC (conjunto que en la jornada inaugural del pasado domingo goleó a domicilio a los lucenses) es filial del Compostela y que, como todo filial, tiene mucha juventud en sus filas e imprime un ritmo muy alto al juego”, explica.

Bajas



Para ese compromiso de la segunda jornada liguera Pablo Torreira seguirá contando con bajas importantes.



Becerra sigue recuperándose de la lesión de menisco que sufrió la pasada temporada, mientras que tanto Alexandre como Javi Souto arrastra molestias musculares y es muy difícil que puedan estar disponibles.



Por su parte, Raúl Pérez, sufrió una fractura en el quinto metatarsiano de un pie en plena temporada, lo que va a hacer que esté alejado de los terrenos de juego durante un mínimo de dos o tres meses.



Pablo Torreira sí podrá tirar de los refuerzos realizados este curso. De las seis caras nuevas, cuatro ya habían estado en el club en etapas anteriores y ahora han optado por volver a defender los colores de la SD Sofán.

Son los casos de Dani García, Pablo Parafita, Paulo y Juanjo. A ellos hay que añadir los nombres de Eloy Díaz y Álex Sánchez.



Todos estos fichajes implican más competencia para las distintas demarcaciones, desde la defensa hasta el ataque, circunstancia que se espera redunde en beneficio de un equipo que ha empezado la liga cargado de ilusión

Sin gradas

La afición del Sofán volverá a jugar un papel muy importante a lo largo de la temporada. S

e trata de una hinchada fiel y que está siempre al lado del equipo, aunque de cara al partido del domingo preocupa la meteorología por el hecho de que las instalaciones de O Carral siguen en obras por la construcción de un nuevo graderío, entre otros servicios.

“Las obras son un hándicap, pero esperemos que haga buen tiempo para que nuestros seguidores puedan arroparnos como hacen siempre”, dice Pablo Torreira