Dumbría, capital europea del voleibol sub-18

El Concello de Dumbría es la sede escogida por la Federación Español de Voleibol para acoger la segunda fase clasificatoria para el Campeonato de Europa sub-18 masculino. La cita será en O Conco los días 12, 13 y 14 de abril, con la selección española encuadrada en el Grupo C junto a los equipos nacionales de Alemania, Ucrania y Países Bajos. Los dos conjuntos mejor clasificados de dicho grupo asegurarán su billete y su presencia en el Campeonato de Europa.



A pesar de que la competición oficial no empezará hasta el día doce, la expedición española llegará a Dumbría el siete para prepararse con un amistoso bilateral contra Portugal. La entrada al pabellón será gratuita durante los tres días, siendo los partidos de España los tres días a las siete de la tarde.



De ese equipo español formarán parte dos jugadores del Volei Dumbría, capitales en la consecución de la permanencia en Superliga 2 esta temporada como son Tiago Fernández e Iago Larrañaga. “É un orgullo xogar diante de familia e amigo que, co seu apoio, farán que todo sexa un pouco máis sinxelo. Agardamos contar con moita xente nas gradas toda a semana”, apunta Iago Larrañaga.



En la presentación este martes de la cita estaban presentes diversas autoridades, como el vicepresidente de la Federación Española y presidente de la Gallega, José Ángel Laguna, que animaba “ao público a encher as gradas do Conco porque poderán ver en xogo ao futuro do mellor volei mundial. Sei que o apoio non vai faltar porque sempre que organizamos algo en Dumbría, o público responde”.



Por su parte, el regidor local, Raúl González, señalaba que “este é un evento moi importante para Dumbría. Agradezo primeiramente ás federación por pensar en Dumbría para algo así”, añadiendo que “este evento internacional vén reforzar o papel de Dumbría como capital comarcal do deporte. Unha vez máis o deporte volver ser motor económico de toda a comarca, xa que este evento traerá aquí moita xente”.