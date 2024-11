El Castriz se lleva el derbi ante el San Lorenzo

El Castriz se impuso est domingo al San Lorenzo por 1-4 en As Pedreiras, un resultado que hunde todavía más a los de Verdillo. Colista con tres puntos tras sendos empates, el Sanlo no conoce todavía la victoria en las once jornadas disputadas. El Castriz, por su parte, es quinto con 19 puntos.



Por su parte, el Club do Mar de Caión continúan dominando la clasificación con mano firme. Esta jornada goleaba 5-1 al Vista Alegre y ya suma 29 puntos.



A seis de distancia se sitúa en la segunda plaza el Dumbría, que se impuso 1-3 en la visita al Bastavales. El Muxía, que ganó 2-1 al Bertamiráns, es tercero. A su vez, el Fisterra venció 2-1 al Praíñas y la Esteirana empató en casa 1-1 ante el Calo.